ارتفاع معظم مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات بداية الأسبوع
ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع.
المؤشر الرئيسي للبورصة
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليصل إلى 36032 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 44203 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 16201 نقطة، وزاد مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 3929 نقطة.
مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة
وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 10848 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 14371 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3558 نقطة، فيما هبط مؤشر تميز بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 15521 نقطة.
تعاملات نهاية الأسبوع
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.525 تريليون جنيه.
المؤشر الرئيسي للبورصة
هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 35671 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 43893 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 16035 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3907 نقاط.
مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة
وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 10755 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 14260 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3549 نقطة.
