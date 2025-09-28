محمد أبو العلا: ذكرى رحيل عبد الناصر فرصة لتجديد العهد لمبادئه (فيديو وصور)

قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربى الناصرى: إن الذكرى 104 لميلاد الزعيم جمال عبد الناصر هى فرصة لتجديد العهد بالسير على مبادئه وقيمه في مواجهة التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى هذه المرحلة بالغة الحساسية، والتكاتف في وجه المخططات التى تستهدف بلادنا واستكمال طريق البناء الذى بدأه.



ثورة يوليو غيرت التاريخ

وأضاف لـ"فتيو": "ذكراه غالية على كل مواطن مصرى وعربى خاصة وأن ثورة يوليو غيرت وجه التاريخ ليس فى مصر فقط ولكن فى العالم ككل وإنجازات ومشروعات ناصر، لا تزال قائمة حتى الآن شاهدة على عطاء هذا الرجل لوطنه وشعبه وعلينا أن نسير على خطاه لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد والعدالة الاجتماعية".

أفكار عبد الناصر

وأوضح أن وفدًا يضم قيادات 15 محافظة بالحزب سيقوم اليوم بزيارة ضريح الزعيم لقراءة الفاتحة على روحة الطاهرة ثم إقامة ندوة بعنوان عبد الناصر الفكر والطريق بحضور الدكتور جمال شقرة وتقدمة الدكتورة نيرة يوسف بمقر الحزب بالتجمع الخامس"، مؤكدا أن "ناصر" سيظل خالدا حتى النهاية، لما حققه من إنجازات عظيمة في جميع المجالات.



وتحل اليوم الذكرى ٥٥ لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر الذى وُلد في حى باكوس بمحافظة الإسكندرية في 15 يناير عام 1918 بعد انتقال الأسرة للإقامة بالإسكندرية، حيث كان يعمل والده وكيلًا لبريد باكوس تزوج وأنجب ثلاثة أبناء فى منزل القنواتى بباكوس، بعد ذلك أصبحت الإسكندرية لها مكانة خاصة لدى الزعيم الراحل وأصبح يلجأ إليها بين الحين والآخر.

وهناك إنجازات عديدة لعبد الناصر خاصة فى ملف العدالة الاجتماعية، حيث كان يرى أن الشعب هو مَن يملك ثروات البلاد ورفض مجتمع 5،% بجانب دعم الفلاح ومجانية التعليم وإنشاء المصانع الذى ساهم فى تنفيذ إنجازاته وقد اهتم أيضًا بدعم الفلاح المصرى من خلال طرح أراض زراعية كثيرة للفلاح المصرى من أجل زراعتها وهو ما زاد من حجم المحصول الزراعي إلى جانب إنشاء المصانع لتشغيل الشباب إلى جانب التعليم.

