محاولة لقتل الفنانة زينة خلال أحداث هذا العمل

بدأت الفنانة زينة، تصوير أحدث أعمالها الفنية، مسلسل "في رواية أحدهم - ورد وشيكولاته" - الذي يجمعها بالنجم محمد فراج والمكوّن من 10 حلقات للعرض على منصة yango play في الربع الأخير من عام 2025، بعد الانتهاء من تصويره وتجهيزه للعرض.

وتشهد أحداث العمل محاولة قتل زينه علي يد حبيبها الذي يلعب دوره الفنان محمد فراج.

ومسلسل "في رواية أحدهم - ورد وشيكولاته" مستوحى من قصة حقيقية شغلت الرأي العام فترة طويلة، ومن تأليف محمد رجاب وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويشارك في بطولة العمل إلى جانب زينة ومحمد فراج كل من: مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.

وتتعاون زينة مع المخرج ماندو العدل، للمرة الرابعة بعدما قدمت معه فيلم "الكبار" عام 2010 الذي قامت ببطولته بمشاركة عمرو سعد، وكان التجربة الأولى لماندو فى الإخراج، وعادت زينة وتعاونت مع ماندو في مسلسل "لأعلى سعر" الذي قامت ببطولته بمشاركة نيللي كريم وأحمد فهمي في رمضان 2017 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وجددت زينة تعاونها مع ماندو في فيلم "بنات الباشا" المنتظر عرضه قريبًا.

فيلم "بنات الباشا" تم الانتهاء من تصويره العام الماضي ومرشح للعرض في سبتمبر المقبل، ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب زينة كلُ من: صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود وضيفة الشرف سوسن بدر، والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ومن إخراج ماند والعدل.

يذكر أن زينة قاربت على الانتهاء من تصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم "الشيطان شاطر" الذي يجمعها بـ أحمد عيد، ويشارك في بطولته محمود حميدة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون، ياسر الطوبجي وعدد آخر من الفنانين والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أيمن يوسف، وتظهر زينة خلاله بدور مذيعة تليفزيونية شهيرة.

