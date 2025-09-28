صادرات مصر الغذائية إلى كوت ديفوار ترتفع إلى 19.1 مليون دولار

شهدت الصادرات الغذائية المصرية إلى كوت ديفوار نموًا استثنائيًا خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2025، إذ بلغت قيمتها 19.1 مليون دولار مقابل 10.5 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو قياسية بلغت 83%.

مركزات صناعة المشروبات الغازية تصدرت قائمة أهم السلع المصدرة

واكد الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة المعلومات التصدير ومسؤول البعثات الخارجية أن مركزات صناعة المشروبات الغازية تصدرت قائمة أهم السلع المصدرة بقيمة 6.9 مليون دولار مقارنة بـ1.5 مليون دولار في 2024، تلاها الجلوكوز وشراب الجلوكوز بقيمة 2.7 مليون دولار مقابل 646 ألف دولار، ثم الخمائر بقيمة 2.3 مليون دولار مقابل 676 ألف دولار، بينما ارتفعت صادرات المكرونة إلى 1.7 مليون دولار مقابل 568 ألف دولار.

كما حققت المحضرات الغذائية أساسها الحبوب نموًا ملحوظًا لتبلغ 716 ألف دولار مقابل 384 ألف دولار، وارتفعت المحضرات الغذائية المتنوعة إلى 300 ألف دولار مقارنة بـ97 ألف دولار، وقفزت المشروبات والمياه غير الكحولية إلى 210 آلاف دولار مقابل 27 ألف دولار فقط.

وفي المقابل، شهدت بعض السلع تراجعًا مثل ملح الطعام الذي انخفض إلى 1.44 مليون دولار مقابل 2.06 مليون دولار، والبصل المجفف الذي سجل 681 ألف دولار مقابل 1.28 مليون دولار، والبن المصنع الذي هبط إلى 91 ألف دولار فقط مقابل 747 ألف دولار في العام السابق.

كما برزت سلع جديدة دخلت قائمة الصادرات خلال 2025، أبرزها محضرات الخضر بقيمة 98 ألف دولار، وصلصة الطماطم بقيمة 71 ألف دولار، والحلوى الجافة بقيمة 3 آلاف دولار. وبلغ عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى كوت ديفوار خلال هذه الفترة 60 شركة، بينها أربع شركات تجاوزت صادراتها حاجز المليون دولار بإجمالي 11 مليون دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.