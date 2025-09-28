الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

الدوري المصري
الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري، تستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بإقامة ثلاث مواجهات  بين مودرن سبورت ضد فاركو، ووادي دجلة ضد سموحة، وغزل المحلة ضد إنبي.

مباريات اليوم في الدوري المصري 

  • مودرن سبورت ضد فاركو– 5:00 مساءً
  • وادى دجلة ضد سموحة – 8:00 مساءً
  • غزل المحلة ضد إنبى – 8:00 مساءً

 وخسر المقاولون أمام كهرباء الإسماعيلية 1-0، كما تلقي زد الخسارة ضد حرس الحدود 1-0، وخسر المصري ضد بتروجيت 3-2، فيما فاز بيراميدز ضد طلائع الجيش 4-0 في اليوم الأول للجولة التاسعة.

وتختتم الجولة غدا الإثنين بمواجهات الإسماعيلي ضد البنك الأهلي، والجونة ضد سيراميكا كليوباترا، والأهلي ضد الزمالك في مباراة القمة.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- الزمالك 17 نقطة
2- المصري 15 نقطة
3- بيراميدز 14 نقطة
4- وادي دجلة 14 نقطة
5- بتروجيت 14 نقطة
6- إنبي 13 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة
8- الأهلي 12 نقطة
9- زد 12 نقطة
10- حرس الحدود 11 نقطة
11- مودرن سبورت 11 نقطة 
12- سموحة 10 نقاط
13- غزل المحلة 9 نقاط
14- الجيش 9 نقاط
15- البنك الأهلي 8 نقاط
16- الجونة 8 نقاط
17- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط
18- المقاولون العرب 5 نقاط
19- الاتحاد 5 نقاط
20- فاركو 4 نقاط
21- الإسماعيلي 4 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري المصري 

 

 

مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري


المقاولون العرب ضد كهرباء الإسماعيلية 0-1 

زد ضد حرس الحدود 0-1

المصرى ضد بتروجت 2-3

بيراميدز ضد طلائع الجيش 4-0

الأحد 28 سبتمبر 2025
مودرن سبورت ضد فاركو– 5:00 مساءً

وادى دجلة ضد سموحة – 8:00 مساءً

غزل المحلة ضد إنبى – 8:00 مساءً

الاثنين 29 سبتمبر 2025
الإسماعيلي ضد البنك الأهلي – 5:00 مساءً

الجونة ضد سيراميكا – 5:00 مساء

الأهلى ضد الزمالك – 8:00 مساءً

الاتحاد السكندري - باي (راحة)

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزل المحلة ضد انبي ترتيب الدوري المصري مودرن سبورت ضد فاركو وادى دجلة ضد سموحة جدول ترتيب الدوري المصري الزمالك بيراميدز الأهلي

مواد متعلقة

فاركو يبحث عن أول فوز له أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

الزمالك يواصل تصدره، ترتيب فرق الدوري بعد مباريات اليوم

الأكثر قراءة

الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع الدنماركي توماس توماسبرج

توقعات أسعار الفائدة قبل أيام من اجتماع البنك المركزي

انخفاض البيضاء وارتفاع كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 131

جراديشار خارج حسابات النحاس في القمة أمام الزمالك

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 جنيهات في الطماطم وانخفاض البطاطس والبصل

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة والتغلب عليها

16 دعاء يمكنك أن تبدأ بها يومك لزيادة البركة والرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads