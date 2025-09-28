الأحد 28 سبتمبر 2025
اقتصاد

الصادرات الهندسية تحقق قفزة غير مسبوقة وتتجاوز الـ 4 مليار دولار حتى أغسطس 2025

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن مواصلة القطاع تحقيق أداء قوي خلال عام 2025، حيث سجلت الصادرات الهندسية ارتفاعًا بنسبة 12% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، لتصل إلى 4.187 مليار دولار مقابل 3.746 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024.

وأكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية،  أن هذا النمو يعكس قدرة الصناعات الهندسية المصرية على تعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، رغم التحديات العالمية، حيث تعد المستويات الحالية هي الأعلى في تاريخ القطاع في 8 أشهر مما يشير إلي قفزة قد تلامس 6 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.


وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع صادرات عدة قطاعات رئيسية، من بينها: مكونات السيارات (+24%)، الصناعات الكهربائية والإلكترونية (+18%)، الأجهزة المنزلية (+15%)، وسائل النقل (+11%)، الصناعات الفنية والطبية (+37%)، والمعادن (+84%).

وشدد رئيس المجلس على التعاون البناء مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكذلك وزارة المالية من أجل استمرار طفرة الصادرات والتعامل مع التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية ورد الأعباء التصديرية.

