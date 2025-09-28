الأحد 28 سبتمبر 2025
اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف عن 3 إجراءات وشيكة تربك حسابات المصريين (فيديو)

أسعار الفائدة، فيتو
أسعار الفائدة، فيتو

كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عن توقعات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي المقبلة، مشيرًا إلى أن النسبة قد تتراوح بين 2 و3% قبل نهاية العام.

أسعار البنزين والمياه في مرمى التوقعات

وأضاف فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "هناك احتمال وتوقع بشأن رفع أسعار البنزين والمياه الشهر المقبل".

البنك المركزي ومسار الفائدة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنك المركزي يحتاج إلى التدرج في تخفيض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن المسار العام لا يزال نزوليًا. 

وأضاف: "خلال اجتماع الخميس المقبل قد لا يكون لدى البنك الجرأة للإعلان عن خفض جديد بشكل كبير، خاصة وأن أرقام التضخم الرسمية ستصدر يوم 10 أكتوبر".

 

سيناريو اجتماع الخميس

وأوضح فؤاد أن البنك المركزي قد يقرر خلال اجتماع الخميس المقبل إما تخفيض 1% فقط في أسعار الفائدة أو التثبيت على المستويات الحالية، مع متابعة تطورات التضخم والتقلبات الاقتصادية.

