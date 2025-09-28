خبير اقتصادي يكشف عن 3 إجراءات وشيكة تربك حسابات المصريين (فيديو)

كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عن توقعات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي المقبلة، مشيرًا إلى أن النسبة قد تتراوح بين 2 و3% قبل نهاية العام.

أسعار البنزين والمياه في مرمى التوقعات

وأضاف فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "هناك احتمال وتوقع بشأن رفع أسعار البنزين والمياه الشهر المقبل".

البنك المركزي ومسار الفائدة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنك المركزي يحتاج إلى التدرج في تخفيض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن المسار العام لا يزال نزوليًا.

وأضاف: "خلال اجتماع الخميس المقبل قد لا يكون لدى البنك الجرأة للإعلان عن خفض جديد بشكل كبير، خاصة وأن أرقام التضخم الرسمية ستصدر يوم 10 أكتوبر".

سيناريو اجتماع الخميس

وأوضح فؤاد أن البنك المركزي قد يقرر خلال اجتماع الخميس المقبل إما تخفيض 1% فقط في أسعار الفائدة أو التثبيت على المستويات الحالية، مع متابعة تطورات التضخم والتقلبات الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.