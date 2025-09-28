عظماء يصدحون في سماء مصر، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

الأحد 28/سبتمبر/2025 - 06:11 ص 9/28/2025 6:11:56 AM

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الأحد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات المصحف المرتل

06:00 صباحًا – تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد

من سورة العلق إلى ختام القرآن – المدة: 15 ق

08:55 صباحًا – تلاوة للقارئ محمود علي البنا

الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة – 30 ق

10:00 صباحًا – ما تيسر من سورة البقرة – 28 ق

10:45 صباحًا – ما تيسر من سورة البقرة – 29 ق

13:11 ظهرًا – ما تيسر من سورة البقرة – 31 ق

14:35 ظهرًا – ما تيسر من سورتي البقرة وآل عمران – 30 ق

16:57 عصرًا – ما تيسر من سورة آل عمران – 29 ق

21:30 مساءً – ما تيسر من سورة آل عمران – 30 ق

01:00 بعد منتصف الليل – ما تيسر من سورتي آل عمران وأول النساء – 30 ق

02:57 فجرًا – ما تيسر من سورة النساء – 29 ق

03:30 فجرًا – ما تيسر من سورتي النساء وأول المائدة – 30 ق

ثم تبث فقرات خاصة

19:13 مساءً – فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري

برواية الدوري – من آية 14 سورة التغابن إلى الملك



(تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف) – 28 ق

20:56 مساءً – فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد

برواية ورش – من آية 14 سورة المجادلة حتى آية 9 سورة الممتحنة

(تسبقها تقدمة للدكتور عبد الكريم صالح) – 20 ق

الختمة المرتلة

01:52 بعد منتصف الليل – تلاوة للقارئ محمود صديق المنشاوي

من آية 38 سورة القصص حتى آية 23 سورة العنكبوت – 31 ق

تلاوات القرآن المجود (يوم الأحد ٦ ربيع الآخر ١٤٤٧هـ)

08:00 صباحًا – الشيخ محمد صديق المنشاوي

ما تيسر من سورة غافر – 30 ق

18:02 (قرآن المغرب) – الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي

ما تيسر من سورتي الكهف – الرحمن – 42 ق

23:15 (قرآن السهرة) – الشيخ محمود عبد الحكم

ما تيسر من سورتي ق – الانفطار – 45 ق

00:15 (بعد منتصف الليل) – الشيخ محمدي أحمد شبيب

ما تيسر من سورتي المزمل – القيامة – 44 ق

03:56 (قبل الفجر) – الشيخ أحمد سليمان السعدني ما تيسر من سورة الشورى – 30 ق

