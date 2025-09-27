الأحد 28 سبتمبر 2025
في ذكراه الـ 55، نجل عبد الناصر يروي تفاصيل الساعات الأخيرة بحياة الرئيس

جمال عبد الناصر،
جمال عبد الناصر، فيتو

كشف عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل، عن كواليس الساعات الأخيرة في حياة والده، بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لرحيله، مؤكدًا أن الوفاة جاءت مفاجئة ودون أي مؤشرات مسبقة.

وقال خلال حواره  ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN: "كنت وقتها في الثانوية العامة، ويوم الوفاة لم يكن في الحسبان. قبلها بأيام حضر والدي مؤتمر القمة العربي في فندق هيلتون، الذي انعقد على خلفية أحداث سبتمبر الأسود والمذابح الفلسطينية".

نشاط حتى اللحظات الأخيرة لجمال عبد الناصر

وأضاف نجل الزعيم جمال عبد الناصر أن والده استقبل خلال القمة الملك فيصل ورافق أمير الكويت، ثم عاد إلى المنزل وتحدث معه عن الثانوية العامة وأهمية الحصول على مجموع جيد، مشيرًا إلى أنه لم تكن هناك أي علامات على تدهور حالته الصحية.

وأوضح أن الرئيس أجرى قبل الوفاة رسم قلب وكانت النتائج طبيعية، لكنه في يوم 28 سبتمبر 1970 شعر بتعب شديد عند عودته إلى غرفته، فتدخل الأطباء لمحاولة إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة بعد ساعتين فقط.

جنازة مليونية 

وأكد عبد الحكيم أن الحشود المليونية التي خرجت لتشييع الجثمان كانت "أكبر رد عملي على من قال إن عبد الناصر انتهى سياسيًا بعد هزيمة 1967"، مشيرًا إلى أن مصر وقتها كان عدد سكانها بين 30 و32 مليون نسمة، ومع ذلك شارك الملايين في وداعه.

لحظة لن تُنسى

واستعاد ذكرى الجنازة قائلًا:"كنا نسير خلف النعش، وما إن وصلنا إلى كوبري قصر النيل حتى اندفعت الجماهير نحونا، ولم ينقذني في تلك اللحظة سوى حسين الشاذلي."

