عبد العاطي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إثيوبيا تتوهم أن مصر ستنسى حقوقها المائية

قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي خلال كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إثيوبيا اتخذت إجراءات أحادية بشأن سد النهضة وتوهمت أن مصر ستنسى حقوقها.

مستعدون للاحتكام للقضاء واتباع الآليات القانونية

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أضاف وزير الخارجية: "مستعدون للاحتكام للقضاء واتباع الآليات القانونية بشأن سد النهضة ولن نتهاون إزاء حقوقنا".

وتابع وزير الخارجية خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الوضع في الشرق الأوسط على شفير الانفجار.. ومصر لن تشارك في نكبة جديدة للفلسطينيين.. وندين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة سوريا ولبنان.. ومصر تتبنى رؤية بشأن تحقيق السلام في المنطقة".

لا يمكن أن تنعم إسرائيل بالأمن ما لم تنعم دول المنطقة بالأمن

وأضاف بدر عبدالعاطي: "نرفض أي سيناريوهات للتهجير القسري.. نؤكد ضرورة إدخال مزيد من المساعدات لغزة وحماية المدنيين.. لا يمكن أن تنعم إسرائيل بالأمن ما لم تنعم دول المنطقة بالأمن.. لا استقرار في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية".

واستطرد عبد العاطي: "ندعو لزيادة تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار المالي العالمي ومعالجة أزمة المديونية.. التعاون وفق القانون الدولي السبيل الأوحد لتحقيق المنفعة المشتركة.. نؤكد ضرورة تفعيل تقاسم الأعباء بشأن اللاجئين.. مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين لاجئ وتحترم حقوقه".

واختتم وزير الخارجية: "استقلال الصومال جزء لا يتجزأ من أمن الإقليم.. نؤكد ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة بالبحر الأحمر.. كما نؤكد ضرورة حل الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الدولية.. كذلك ندعم الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية بما فيها الجيش.. ونؤكد دعمنا الثابت لليبيا ومؤسساتها الوطنية".

