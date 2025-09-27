جرين هيلز 2012 يهزم حلوان الرياضي 2-1 في دوري القاهرة

حقق فريق جرين هيلز مواليد 2012 الفوز على فريق حلوان الرياضي بنتيجة 1/2 على ملعب حلوان الرياضي في دوري منطقة القاهرة لكرة القدم.

واستطاع فريق جرين هيلز الفوز بالمباراة بالروح القتالية والإصرار على المكسب من كل لاعبي الفريق.



أحرز ثنائية جرين هيلز كلا من علي بكري، سيف أحمد عبد المؤمن، تحت القيادة الفنية:

رئيس جهاز كرة القدم: وحيد محروس

مدير فني الفريق: أشرف مكي

مدرب مساعد: احمد محمد

مدرب حراس مرمى: إبراهيم مصطفى

رئيس الجهاز الإداري: مجدي عفيفي

مدير إداري كرة القدم : ابراهيم رسلان

اخصائي اصابات ملاعب: د / خالد عبد الناصر

اداري الفريق: أيمن السيد

وحرص رئيس مجلس إدارة نادي جرين هيلز الدكتور تامر السعيد وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي علي تهنئة الفريق بعد الأداء المميز والإصرار علي تحقيق الفوز خارج ملعبه بدوري القاهرة.



