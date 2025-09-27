السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جرين هيلز 2012 يهزم حلوان الرياضي 2-1 في دوري القاهرة

جرين هيلز مواليد
جرين هيلز مواليد 2012

حقق فريق جرين هيلز مواليد 2012 الفوز على فريق حلوان الرياضي بنتيجة 1/2 على ملعب حلوان الرياضي في دوري منطقة القاهرة لكرة القدم.

 

واستطاع فريق جرين هيلز الفوز بالمباراة بالروح القتالية  والإصرار على المكسب من كل لاعبي الفريق.


أحرز ثنائية جرين هيلز كلا من علي بكري، سيف أحمد عبد المؤمن، تحت القيادة الفنية:

رئيس جهاز كرة القدم: وحيد محروس
مدير فني الفريق: أشرف مكي
مدرب مساعد: احمد محمد 
مدرب حراس مرمى: إبراهيم مصطفى
رئيس  الجهاز الإداري: مجدي عفيفي
مدير إداري كرة القدم  : ابراهيم رسلان
اخصائي اصابات ملاعب: د / خالد عبد الناصر 
اداري الفريق: أيمن السيد 

وحرص رئيس مجلس إدارة نادي جرين هيلز الدكتور  تامر السعيد وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي علي تهنئة الفريق بعد الأداء المميز والإصرار علي تحقيق الفوز خارج ملعبه بدوري القاهرة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فريق جرين هيلز حلوان الرياضي دوري منطقة القاهرة لكرة القدم جرين هيلز منطقة القاهرة لكرة القدم

مواد متعلقة

كل ما تريد معرفته عن أرت لانجيلير المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالأهلي

منطقة القاهرة لكرة القدم تجتمع بمراقبي القسم الثالث قبل الموسم الجديد

الأكثر قراءة

بتروجيت يفوز على المصري 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

برايتون يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف فوزا قاتلا 3-1 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتأخر أمام أتالانتا 0/1 في الشوط الأول

سندرلاند يفوز على نوتنجهام فورست ويصعد للمركز الثالث بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

مقتل محاسب على يد مُلثمين بـ"النقاب" في مرسى مطروح

أحمد السقا يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير

وزير التموين: الدولة مستمرة في دعم السلع الأساسية ولا زيادة في أسعار السكر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة آية الكرسي في المنام وعلاقته بالنجاة من مكيدة

شيرين حلمي يوضح مراتب العبادة في "حديث العقل والروح" (فيديو)

هل قول "صدق الله العظيم" بعد قراءة القرآن بدعة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads