لجنة هندسية لمعاينة انهيار سقف عقار تسبب في مصرع شخص وإصابة آخر بالعياط

طلبت نيابة الجيزة سرعة تحريات المباحث بشأن مصرع شخص وإصابة آخر نتيجة انهيار سقف منزل بإحدى قرى العياط، وكلفت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.



انهيار سقف منزل بقرية تابعة لمركز العياط

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد انهيار سقف منزل بقرية تابعة لمركز العياط.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والمعاينة، أن الحادث أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وإسعاف المصاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.