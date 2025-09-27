السبت 27 سبتمبر 2025
لجنة هندسية لمعاينة انهيار سقف عقار تسبب في مصرع شخص وإصابة آخر بالعياط

طلبت نيابة الجيزة سرعة تحريات المباحث بشأن مصرع شخص وإصابة آخر نتيجة انهيار سقف منزل بإحدى قرى العياط، وكلفت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.


انهيار سقف منزل بقرية تابعة لمركز العياط

 

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد انهيار سقف منزل بقرية تابعة لمركز العياط.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والمعاينة، أن الحادث أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وإسعاف المصاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

