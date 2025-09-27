"سائق" أحمد السقا يكشف ملابسات الحادث الذي تعرض له

كشف السائق الخاص بالفنان أحمد السقا حقيقة الحادث الذي تعرض له الفنان أمس الجمعة، موضحا أنه أصيب بجروح متفرقة في جسده، وذهب المستشفي للاطمئنان علي نفسه.

وأضاف في تصريحات لفيتو: عند عودتنا من صلاة الجمعة أمس اصطدمت السيارة بصخرة كبيرة في الأرض بسبب سيخ حديد خارج منها، مما أدي إلى بعض التلفيات بالسيارة.

وتعرض الفنان أحمد السقا لحادث سير أثناء مساء أمس، وأصيب بجروح طفيفة.

وكان قد انتشر خلال الساعات الماضية أنباء عن إصابة الفنان أحمد السقا في حادث تصادم بالقاهرة ونقله الي المستشفي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، فضلا عن وجود تلفيات بسيارته كشفتها صور الحادث.

فيلم “هيرو شيما”

على جانب آخر، كان النجم أحمد السقا عاد لاستئناف نشاطه الفني بعد فترة من التوقف بسبب أزمته الصحية التي كان يعاني منها مؤخرًا، حيث أجرى جراحة سريعة بمنطقة الفك السفلي، والتي تسببت في عدم قدرته على الحديث.



وقال السقا في تصريح خاص لفيتو، إن حالته الصحية تحسنت، ويعود لاستئناف نشاطه الفنية خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف السقا أنه سوف يجتمع مع المخرج أحمد نادر جلال للوقوف على بعض التفاصيل الخاصة بالمشاهد التي سوف يصورها ضمن أحداث فيلم “هيرو شيما”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.