لافروف: استخدام إسرائيل غير القانوني للقوة يهدد بتفجير الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم السبت، أن استخدام إسرائيل غير القانوني للقوة بغزة وإيران وقطر واليمن ولبنان وسوريا يهدد بتفجير الشرق الأوسط.

وتابع لافروف: لقد أدنا هجوم 7 أكتوبر لكن لا يوجد مبرر للقتل الوحشي للمدنيين الفلسطينيين أو للهجمات الإرهابية، ولا مبرر للعقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة حيث يموت الأطفال جراء القصف والجوع.

كما أوضح أنه لا مبرر للخطط الإسرائيلية لضم الضفة الغربية، وأنهم يتعاملوا مع محاولة انقلاب تهدف إلى دفن قرارات الأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية.

وأضاف لافروف: روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا، ومستعدون لمناقشة مسألة الضمانات بشأن أوكرانيا ولكن كييف غير مستعدة لأي مفاوضات.

واختتم لافروف: المحاولات الغربية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران غير قانونية.

وقبل وقت سابق ذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء نقلا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أجري محادثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في نيويورك الأسبوع الماضي.

وفيما يستمر التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، قال حاكم منطقة فولجوجراد الروسية أندريه بوشاروف، إن وحدات الدفاع الجوي صدت هجوما "ضخما" بطائرات مسيرة على منشآت بنية تحتية للوقود والطاقة بالمنطقة.

وأضاف أن البيانات الأولية تشير إلى وقوع إصابات.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 70 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق مناطق روسية، ودوت عدة انفجارات في مدينة خيرسون الخاضعة لسيطرة كييف، حسبما ذكرت صحيفة "أوبشيستفينويه. نوفوستي".

