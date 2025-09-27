ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم لـ 51 شهيدا

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء إلى 51 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ فجر اليوم، من بينهم 4 من طالبي المساعدات وسط القطاع، و27 شهيدا في مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 44 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، بينهم 25 في مدينة غزة.

وذكر مصدر بالمستشفى المعمداني أن 10 فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية على منزل بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 58 بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المصادر أن 12 من الشهداء لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في مناطق وسط وجنوبي القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد صبي يبلغ من العمر 17 عاما في قطاع غزة نتيجة التجويع ونقص العلاج، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في أعقاب حرب الإبادة الجماعية والحصار الإسرائيلي الخانق

