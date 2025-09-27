الدكتور محمد شعيب يكتب: كيف نحل أزمة 3 آلاف عميل بمشروع بيت الوطن؟، الشروط الفضفاضة تخلق شبكات من حيتان الاتجار بالأراضي، 4 إجراءات تنهي أزمات قطع "وش القفص"

على مدار الساعات الماضية تبنى عدد من الإعلاميين أزمة عملاء مشروع بيت الوطن من المصريين المغتربين في الخارج، والمنتظرين للمرحلة التكميلية من أراضي مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج. والذين قدََرَ المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان عددهم بنحو 3 آلاف حاجز.

ملخص الأزمة أن المغتربين تقدموا بطلبات حجز مقرونة بسداد 25% من قيمة الأرض لحجز أراض متميزة في نطاق مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد ودمياط الجديدة والمنصورة الجديدة.

ولكن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ولجنة بيت الوطن خيبت آمال المنتظرين بطرحها أراض عبارة عن بواقي المرحلة السابقة التي لم يتم بيعها في المدن الراكدة عقاريًا، بالإضافة إلى دفعة جديدة من الأراضي الراكدة كذلك. رغم أنه من المتعارف عليه أن أراضي بيت الوطن المدفوعة بالدولار من الخارج تكون أميز الأراضي.

لا أشكك في حسن نوايا الطرفين، ولا أشكك في ذمة أيٍّ من مسئولي الإسكان، ولكن هناك سوء إدارة وتنظيم من هيئة المجتمعات.

فآلية التخصيص وقواعده لم تتغير حتى وقتنا هذا منذ 2012، وتتمثل تلك الآلية في أن يكون المصري يحمل إقامة بالخارج، ويتم السداد بالدولار الأمريكي، حتى ولو من حساب دولاري داخل مصر! ولا توجد أي ضوابط لعدد مرات التخصيص في جميع المدن وفي كل مدينة على حدة.



هذا الشروط الفضفاضة خلقت شبكات من محترفي الاتجار بالأراضي، معظمهم مقيم داخل مصر، ولديه إقامة مضروبة من أي دولة من الدول التي تبيع الإقامات الوهمية، ويقوم بالسداد من داخل مصر أو من خلال المعارف بالخارج بنظام المقاصة، ثم يقوم ببيع الأرض فور التخصيص بأوفر وهمي، ويعيد تدوير المبالغ في المراحل التالية دون أي ضوابط أو حد أقصىـ وللأسف فمعظم هؤلاء معروفون للكافة، وهم من العملاء الـ VIP للمشروع.

بل إن بعض هؤلاء بطاقته الشخصية في مصر مثبت بها أنه صاحب شركة مقاولات، وبالخارج عامل، ويقوم هذا العامل بتحويل مبالغ خرافية تصل لمليون دولار في كل مرحلة !

وهؤلاء يمثلون رقمًا ثابتًا في كل مرحلة ويزاحمون المستجدين والمغتربين الحقيقيين ولهم من الأساليب والطرق والحيل التي يحصلون بها على أراضي “وش القفص”.

ولحل الأزمة الحالية بين هيئة المجتمعات العمرانية والمغتربين المنتظرين لأراضي التكميلية أقترح ما يلي:



1- استبعاد من سبق له التخصيص في نفس المدينة التي يرغب التخصيص فيها الآن فليس من المنطقي أن أسمع صراخًا وعويلًا من شخص تم التخصيص له أكثر من مرة في القاهرة الجديدة وباع وتربح، ويعيد تدوير الأموال.



2- تقديم شهادة تحركات تثبت إقامته في الخارج وشهادة بنكية تثبت حصوله على راتب منتظم عن عام واحد على الأقل. أو تقديم المغترب توكيل أو إقرار لهيئة المجتمعات بحق الهيئة باستخراج شهادة تحركات عنه بأي مدة تطلبها هيئة المجتمعات وتحويل 100 دولار رسوم استخراج الشهادة.



3- تطبيق نسبة زيادة 10% على من سبق له التخصيص في مدينة أخرى، دون تعدد الزيادة بتعدد التخصيص.



4- السماح بالتخصيص لمن سبق له التخصيص في ذات المدينة شرط مضي 3 سنوات أو مرحلتين من مراحل بيت الوطن بشرط تقديم ما يثبت التنازل عن الأرض وسداد كامل الأقساط، وسداد ضريبة التصرفات العقارية عن واقعة البيع.

أراهن إذا تم تطبيق هذه الضوابط فسيتم خلخلة معظم التجار والانتهازيين ممن حجزوا عشرات المرات في المراحل في ذات المدن المطلوب الحجز فيها.

