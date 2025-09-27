حملات تموينية مكبرة على الأسواق في الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية حملة تموينية مكبرة على الأسواق العمومية والمخابز والمحلات بنطاق حى وسط.

ياتىذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية،و تنفيذا لتعليمات الفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية

قام اليوم المهندس جمال عمار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة الرقابة بالمديرية ومحمد عادل مدير إدارة تموين وسط و رضا حسن مدير ادارة تموين شرق و أحمد على رئيس رقابة تموين وسط والدكتورة هيام حمدى مفتشة ادارة تموين وسط رئيس و ممدوح حسن إدارة تموين وسط و أحمد حسن رئيس رقابة تموين شرق و أمانى حلمى رئيسة قسم صيانة الحبوب ومحمود الديب مفتش صيانة الحبوب

بالاشتراك مع حى وسط برئاسة اللواء حاتم زين العابدين والمهندسة ايمان عباس سكرتير عام الحى

كما تم المرور على مطاحن شامى ١ وشامى ٢ ومطحن نوفل والتفتيش الفنى على مراحل الطحن وأوزان الشكاير وجودة الدقيق البلدى المنتج،كما أسفرت الحملات عن رصد العديد من المخالفات وبيانها كالآتى:

تحرير محضر حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية وتم التحفظ ومصادرة ١٣٤ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية ،وتحرير عدد ١٠ محاضر عدم الاعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير عدد ٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير عدد ٣ محاضر لمخالفات متنوعة لمخابز بلدية



و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

