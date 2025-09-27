المستشفى الجوى التخصصى يستضيف خبيرا عالميا فى جراحات قاع الجمجمة

تستضيف المستشفى الجوى التخصصى الدكتور محمد محمود عكاشة خبير جراحات قاع الجمجمة بكلية الطب - جامعة داندى – بالمملكة المتحدة فى الفترة من 13 وحتى 16 أكتوبر القادم.

مواعيد العرض على الخبير

وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير خلال الأيام الآتية:

يوم الأحد من الساعة 7م الى الساعة 8م، ويوم الثلاثاء من الساعة 5م الى الساعة 7م

