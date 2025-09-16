الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
المستشفى الجوي التخصصي يستضيف خبير أشعة تداخلية أجنبي لمدة 5 أيام

القوات المسلحة المصرية
يستضيف المستشفى الجوى التخصصى، الدكتور جعفر جولذا ربان، "أمريكى الجنسية"، خبير الأشعة التداخلية بجامعة مينسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى الفترة من 17  حتى 21 سبتمبر الحالى.

المستشفى الجوى التخصصى يستضيف خبير الأشعة التداخلية

خلال تلك الفترة يتولى الدكتور جعفر جولذا ربان علاج حالات حقن وغلق الأورام الحميدة للبروستاتا، وحقن وغلق الأورام الحميدة للرحم، وحقن وغلق الشرايين للركبتين فى حالات الخشونة المسببة للآلام، وحقن وغلق دوالى الخصية، وحقن وغلق أورام الكبد، وحقن وغلق الأورام الدموية الحميدة كبيرة الحجم فى الكبد.

وتستقبل المستشفى حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير الأمريكي.

