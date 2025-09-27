أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 2025.9.27

تنشر “فيتو” أسعار الذهب اليوم السبت 27 سبتمبر 2025 في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق.

سعر جرام الذهب في الإمارات

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 453 درهمًا، ويُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

كما سجل عيار 21 نحو 402 درهم، ويُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية، وبلغ عيار 18 نحو 345 درهمًا، ويُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

وكانت قد تراجعت أسعار الذهب أمس الجمعة، بعدما عززت بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع قيمة الدولار، مما ضغط على توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق اليوم لاستخلاص مزيد من المؤشرات حول السياسة النقدية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3741.71 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:33 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3772.20 دولار.

ورغم التراجع اليومي، فإن المعدن الأصفر سجل مكاسب أسبوعية بنحو 1.7%، وكان قد بلغ مستوى قياسيًا عند 3790.82 دولار يوم الثلاثاء الماضي.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى:

تراجعت الفضة 0.7% إلى 44.92 دولار للأوقية.

ارتفع البلاتين 0.6% إلى 1538.15 دولار.

زاد البلاديوم 0.5% إلى 1255.72 دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية

