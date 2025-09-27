السبت 27 سبتمبر 2025
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم فى السعودية، فيتو

 تنشر “فيتو” أسعار الذهب، مساء اليوم السبت 2025.9.27، في المملكة العربية السعودية، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق المملكة.

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

453 ريالا للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية

396 ريالا للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية

340 ريالا للبيع.

 

وكانت قد تراجعت أسعار الذهب أمس الجمعة، بعدما عززت بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع قيمة الدولار، مما ضغط على توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة. 

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق اليوم لاستخلاص مزيد من المؤشرات حول السياسة النقدية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3741.71 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3772.20 دولار. 

ورغم التراجع اليومي، فإن المعدن الأصفر سجل مكاسب أسبوعية بنحو 1.7%، وكان قد بلغ مستوى قياسيًا عند 3790.82 دولار يوم الثلاثاء الماضي.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

تراجعت الفضة 0.7% إلى 44.92 دولار للأوقية.

ارتفع البلاتين 0.6% إلى 1538.15 دولار.

زاد البلاديوم 0.5% إلى 1255.72 دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.

