حبس راقص شاطئ النخيل 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه

قضت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، برئاسة المستشار محمود حسن رئيس المحكمة، على راقص شاطئ النخيل “ط م” بالسجن 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه.

وكان قد ألقي القبض على المتهم وهو يؤدي رقصات خليعة، وجري توجيه اتهامات له بنشر وتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وصدر الحكم بعضوية المستشار أحمد فوزي والمستشار زياد حمودة وسكرتير المحكمة مصطفى يسري.

