السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حبس راقص شاطئ النخيل 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه

محكمة الإسكندرية،
محكمة الإسكندرية، فيتو

قضت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، برئاسة المستشار محمود حسن رئيس المحكمة، على راقص شاطئ النخيل “ط م” بالسجن 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه.

وكان قد ألقي القبض على المتهم وهو يؤدي رقصات خليعة، وجري توجيه اتهامات له بنشر وتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي. 

وصدر الحكم بعضوية المستشار أحمد فوزي والمستشار زياد حمودة وسكرتير المحكمة مصطفى يسري. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

راقص شاطئ النخيل طارق ميشو حبس طارق ميشو المحكمة الإقتصادية

مواد متعلقة

بعد حفلات الرقص الخليعة، غرامة 60 ألف جنيه على مستأجري شاطئ النخيل

الأكثر قراءة

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

تعرف على أول مرشح رسمي لعضوية مجلس الأهلي

زغلول صيام يكشف الحقيقة في صوت مصر بـ"البالون دور" بين إيناس مظهر ومحمد صلاح.. هو مين مصلحته يخلي صلاح يكره مصر؟!

بعد موته في زفافه أمام المعازيم، جمال شعبان يكشف سر وفاة عريس أسوان فجأة

بعد صرف مرتبات سبتمبر، موعد صرف رواتب شهر أكتوبر 2025

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شيرين حلمي في أولى حلقات "حديث العقل والروح": علينا أن نفخر بأن جدنا كان نبيًا في الجنة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح وعد الله للمؤمنين بدخول أقربائهم في الإسلام

بالأحاديث، فضل إنفاق الزوجة على الزوج والأولاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads