أفلام مرتقبة تنعش السينما أبرزها "هيبتا 2" و"السلم والثعبان 2" و"الست"

يبدو أن السينما المصرية مقبلة على موسم استثنائي، تتنافس فيه الأعمال الرومانسية مع التاريخية والخيال العلمى جنبًا إلى جنب مع أفلام الكوميديا والأكشن، فى محاولة لاستعادة قوة الشاشة الكبيرة، وإعادة ثقة الجمهور بدور العرض المصرية.

حيث نجد هذا الموسم تنوعا كبيرا من حيث الأفكار والتجارب الإنتاجية الجديدة، وتضم سلسلة أفلام موسم نهاية العام كوكبة من النجوم فى مقدمتهم: أحمد عز، كريم عبد العزيز، منة شلبي، منى زكي، هشام ماجد، نيللى كريم.. والقائمة تطول وصولًا للنجوم الشباب.

ومن المقرر أن تستقبل دور العرض السينمائى المصرى 10 أفلام خلال موسم نهاية العام لتنافس بشباك التذاكر فى موسم رأس السنة.

ونستعرض القائمة الكاملة لتلك الأفلام حسب مواعيد عرضها بالسينمات المصرية:

من أبرز تلك الأفلام المقرر طرحها خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالى تأتى تلك الأعمال صاحبة القاعدة الجماهيرية الكبيرة، وهى الأفلام الكوميدية والرومانسية أو تلك التى تجمع بين الاثنين، ومن أقوى تلك الأفلام نجد:

فيها ايه يعني

أول الأعمال هو فيلم “فيها ايه يعني” بطولة النجم ماجد الكدواني، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 1 أكتوبر المقبل.

فيلم "فيها إيه يعني" من بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

هيبتا .. المناظرة الأخيرة

أما عن الأجواء الرومانسية الخالصة، تستعد دور العرض فى مصر لاستقبال الجزء الثانى من فيلم “هيبتا: المناظرة الأخيرة”، الذى يُعد من أنجح الأفلام الرومانسية فى العقد الأخير، ومن المقرر طرح الجزء الثاني يوم 8 أكتوبر المقبل.

وحققت نسخته السينمائية وروايته الأدبية نجاحا كبيرا، ويقدم الجزء الثانى قصص حب معاصرة مرتبطة بمختلف الأعمار من الأطفال إلى المراهقين والشباب، بتأليف الكاتب محمد صادق وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، وإخراج هادى الباجوري. وتضم قائمة أبطال “هيبتا 2” كلا من: منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك.

السلم والثعبان 2

بينما يواصل فريق عمل فيلم “السلم والثعبان: أحمد وملك” (الجزء الثاني) تصوير مشاهد الفيلم تمهيدًا لطرحه خلال الربع الأخير من العام الجاري. وتدور أحداثه فى إطار رومانسى اجتماعى من تأليف أحمد حسنى وإخراج طارق العريان، ويشارك فى بطولته عمرو يوسف، أسماء جلال، ماجد المصري، حاتم صلاح، هبة عبد العزيز، وآية سليم.

جوازة فى جنازة

كما يعرض قريبا أيضا فيلم الكوميديا الرومانسى الذى يحمل اسم “جوازة فى جنازة” بطولة نيللى كريم وشريف سلامة، ولبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، ودنيا ماهر.

تدور أجواء العمل حول الأسر المصرية وما يحمله الأزواج من معاناة متواصلة ولكن فى إطار لايت كوميدي، والفيلم يعد التجربة الروائية الأولى للمخرجة أميرة دياب، وتأليف أميرة دياب ودينا ماهر.

برشامة

ويتعاون للمرة الأولى النجمان هشام ماجد وريهام عبد الغفور فى بطولة فيلم جديد يحمل اسم “برشامة” ينتمى للأجواء الكوميدية، ويشارك فى العمل بجانبهما كل من: باسم سمرة، طه دسوقي، مصطفى غريب، مع عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبى وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وتقرر طرحه نهاية العام الجاري.

الست

الفيلم الأكثر انتظارًا فى 2025 هو “الست” الذى يجسد السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، وتتولى النجمة منى زكى تجسيدها، ويُرجح عدد من النقاد أن الفيلم سيحصد نجاحًا كبيرًا، لما تحمله شخصية كوكب الشرق من قيمة تاريخية وفنية، إضافة إلى صعوبة تقديمها على الشاشة، ما يجعل الجمهور متشوقًا لاكتشاف المعالجة السينمائية، ويشارك منى زكى بطولة الفيلم كل من: محمد فراج (شخصية أحمد رامي)، أحمد خالد صالح (شقيقها خالد)، وعمرو سعد (الزعيم جمال عبد الناصر)، ويأتى العمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

أوسكار: عودة الماموث

وفى تجربة جديدة على السينما المصرية، قررت الشركة المنتجة أن تمزج بين الخيال العلمى والأكشن، وتدور أحداث “أوسكار: عودة الماموث” حول إعادة الكائن العملاق المنقرض (الماموث) إلى الحياة نتيجة تجربة علمية بتعديلات جينية، لينتقل بعدها إلى قلب القاهرة، فتبدأ سلسلة من الأحداث المثيرة، والفيلم بطولة أحمد صلاح حسنى وهنادى مهنا، والمقرر عرضه فى أكتوبر المقبل.

الغربان

كما يقدم النجم عمرو سعد فيلمه الجديد “الغربان”، وتدور أحداثه حول معركة العلمين بالحرب العالمية الثانية فى عمل ملحمى يعيد تسليط الضوء على حدث تاريخى عالمى انطلاقًا من الأراضى المصرية.

الكلاب السبعة

كما تقدم سينمات مصر والخليج الفيلم الجديد للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز “7 Dogs – الكلاب السبعة”، ويعد أول فيلم يتم تصويره فى استديوهات “الحصن” بالمملكة العربية السعودية، وسبق أن كشف المستشار تركى آل الشيخ أن ميزانية العمل تجاوزت 40 مليون دولار.

