أحدث نظم الاتصالات والمراقبة الأمنية، تعرف على مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقبال الرئيس الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية وقادة الأكاديمية.

الأكاديمية العسكرية المصرية

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل الجولة بأداء صلاة الفجر مع طلبة الأكاديمية، ثم تابع جانبًا من الأنشطة التدريبية التي ينفذها الطلاب، كما شاركهم تناول وجبة الإفطار في أجواء يسودها التقدير والانضباط

ونرصد أبرز المعلومات عن مقر قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة:

- تحرص الدولة المصرية على تطوير قدراتها في شتى المجالات ومواكبة التقدم العلمي والتقني لتكون قادرة على الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه ومن ضمن تلك القدرات إنشاء مقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تم إنشاؤه حديثًا بأحدث المواصفات العالمية تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية

مقر القيادة الاستراتيجية

- افتتح الرئيس السيسي مؤخرا مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية لتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا لترسيخ مكانة مـصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات في الشـرق الأوسط وأفريقيا كما شهد الرئيس السيسي مؤخرا حفل الأكاديمية العسكرية المصرية لتخريج دفعات جديدة من طلابها لعام 2024

مركز البيانات والحوسبة الحكومية

- تفقد الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة الحكومية كما استمع إلى شرح تفصيلي حيث يعد أول مركز للبيانات والحوسبة الحكومية، وصرحا جديدا تم بناؤه على أحدث النظم العالمية لحفظ ومعالجة البيانات في العالم كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية كما شهد مقر القيادة الاستراتيجية مؤخرا اجتماع الرئيس السيسي مع كبار قادة القوات المسلحة.

مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة

- تفقد الرئيس السيسي مؤخرا مقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تم إنشاؤه حديثًا بأحدث المواصفات العالمية تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية كما استمع الرئيس إلى شرح مفصل لمكونات مركز قيادة الدولة الاستراتيجي الجديد وآخر تطورات الأعمال الإنشائية الهندسية وأعمال البنية التحتية التي تمت به، وكذلك ما تم تصميمه وإنشاؤه بأحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل المراقبة الأمنية والنظم الذكية في مجال القيادة والسيطرة، والتي تعزز قدرة الدولة على إدارة مؤسساتها بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف، وكذا الوحدات والمنشآت التخصصية والإدارية التي يتضمنها المقر الجديد كما أشاد الرئيس خلال الجولة بالجهد المبذول لإنهاء وتجهيز مباني ومنشآت مركز القيادة الاستراتيجي وفقًا للمدة الزمنية المخططة، مؤكدًا حرص الدولة على تطوير قدراتها في شتى المجالات ومواكبة التقدم العلمي والتقني لتكون قادرة على الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

أحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل المراقبة الأمنية والنظم الذكية

- المركز تم تصميمه وإنشاؤه بأحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل المراقبة الأمنية والنظم الذكية في مجال القيادة والسيطرة، والتي تعزز قدرة الدولة على إدارة مؤسساتها بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف، وكذا الوحدات والمنشآت التخصصية والإدارية التي يتضمنها المقر الجديد.

مركز قيادة الدولة الاستراتيجي

- يتضمن مركز قيادة الدولة الاستراتيجي عددًا من المراكز التي تضمن السيطرة والانسيابية في إدارة كافة مؤسسات الدولة والاستعداد لمجابهة أية أزمات أو طوارئ كما يمتد المقر على مساحة ۲۲ ألف فدان، كما يضم ۱۳ منطقة تختلف باختلاف طبيعة كل منها كما يحتوي على مركز لتنسيق أعمال دفاع الدولة، وكذا مركز البيانات الاستراتيجي الموحد للدولة.

- يحتوي على كافة البيانات الخاصة بمؤسسات الدولة ومركز للتحكم في الشبكة الاستراتيجية المغلقة للسيطرة على الجهاز الإداري للدولة ومركز الإدارة والتشغيل للتحكم في مرافق الدولة.

- مركز للتحكم في شبكة الاتصالات الذي يضمن استمرار تحقيق الاتصالات على مستوى الدولة ومراكز السيطرة على خدمات الطوارئ والسلامة الميدانية.

- مركز للتنبؤات الجوية والذي يعد مركز الدفاع عن الدولة ببيانات الأحوال الجوية أولًا بأول ليكون مستعدًا لمجابهة التغيرات الجوية المفاجئة فضلا عن حجم ضخم من المخازن التي تؤمن احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية

منشآت مركز قيادة الدولة الاستراتيجي

- تتعدد منشآت مركز قيادة الدولة الاستراتيجي لتشمل عددًا من دور العبادة والنوادي والفنادق والمدارس والملاعب الرياضية والمشروعات السكنية والمولات التجارية وعدد من المستشفيات والمجمعات الخدمية والإدارية.

- يؤمن مركز قيادة الدولة بوحدتين من الحرس الجمهوري ووسائل التأمين الأخرى التي توفر الحماية والوقاية والتأمين للمركز كما يمثل مركز قيادة الدولة الاستراتيجي الجديد صرحا جديدًا يجسد رؤية مصر المستقبلية كقوة إقليمية واعدة ودولة رائدة كانت وسوف تبقى قادرة على قهر التحديات وتحقيق التطلعات بوحدة شعبها الأبي وجيشها القوي.

مقر القيادة الإستراتيجية

- جولات تفقدية لمقر القيادة الإستراتيجية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية التى تقوم بها القيادة السياسية لكافة المنشآت والمبانى الجديدة بمقر القيادة الإستراتيجية وتضمنت الجولة المرور على عدد من المبانى الخدمية واستعراض منظومة العمل وأخر تطورات والتجهيزات بتلك المبانى الخدمية، وما تقدمه من خدمات، أعقبها المرور على نماذج من تجهيزات الكليات والمعاهد العسكرية فضلا عن إشادات بالجهد المبذول لإنهاء وتجهيز مبانى ومنشآت القيادة الإستراتيجية وفقًا للمدة الزمنية المخططة، وذلك تأكيدا حرص الدولة على تطوير قدراتها العسكرية فى شتى المجالات ومواكبة التقدم العلمى والتقنى لتعظيم الإستفادة من كافة الإمكانات بما يسهم فى تطوير منظومة العمل داخل المؤسسة العسكرية.

مقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة

- شهد مقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، العديد من الاجتماعات ومنها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤخرا، بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، والسادة المحافظين، وكبار قادة القوات المسلحة.

الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة المدنية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، فضلًا عن استعراض الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية في حماية حدود الدولة المصرية وجبهتها الداخلية ضد مختلف التهديدات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أن امتلاك مصر القدرة والقوة يضمن لها الحفاظ على أمن وسلامة مقدرات شعبها، مشددًا على أن الدولة المصرية تتابع عن كثب الأوضاع الإقليمية والدولية استنادًا لثوابت السياسة المصرية القائمة على التوازن والاعتدال اللازمين في التعامل مع الأحداث والمتغيرات المتلاحقة، والعمل على إنهاء الأزمات وتجنيب المنطقة المخاطر المتصاعدة بالانزلاق إلى بؤر جديدة للصراع تهدد استقرار دول المنطقة بأسرها.

الحفاظ على الوطن

كما شدد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة تعظيم قدرات كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة والشرطة المدنية في الحفاظ على الوطن إيمانًا منهما بالمهام المقدسة الموكلة إليهما لحماية مصر وشعبها العظيم مهما كلفهما ذلك من تضحيات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد على أن الظروف الحالية برهنت على أن وعي الشعب المصري وتكاتفه هو الضمانة الأساسية لتجاوز الأزمات الإقليمية والتهديدات المحيطة، مشيرًا إلى استمرار جهود التنمية الشاملة في كافة ربوع مصر سعيًا نحو تحقيق مستقبل يلبي تطلعات وطموحات أبناء الشعب المصري.

