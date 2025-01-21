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ثقافة وفنون

بعد تقييد ترامب منح الجنسية بالولادة، أبرز أبناء الفنانين المولودين في أمريكا (صور)

تامر حسني وبسمة بوسيل
تامر حسني وبسمة بوسيل وآدم، فيتو

كانت الولايات المتحدة الأمريكية على مر السنوات الوجهة المفضلة للكثير من الفنانين المصريين لولادة أبنائهم على أراضيها، من أجل  الحصول على الجنسية الأمريكية تلقائيًا بموجب قانون الجنسية بالولادة، والجنسية الأمريكية كانت بمثابة جواز سفر ذهبي يفتح الأبواب أمام أطفال الفنانين للحصول على تعليم راقٍ، وفرص عمل متنوعة، فضلًا عن ميزة التنقل بين الدول بحرية وسهولة. 

وكثير من الفنانين، مثلهم مثل أي شخص آخر، كانوا يعتبرون أن منح أولادهم هذه الجنسية يعد استثمارًا في مستقبل صغارهم، لكن في خطوة غير مسبوقة.

 وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أمرا تنفيذيا بتقييد شروط منح الجنسية الأمريكية للولادات على أراضي البلاد، وهذا القرار الجديد يؤثر على العديد من العائلات والمشاهير الذين كانوا يفضلون الإنجاب في أمريكا لهذا الغرض.

ولقد استفاد عدد من المشاهير والفنانين المصريين من ولادة أطفالهم من قبل في أمريكا في الحصول على الجنسية الأمريكية، من أبرزهم: 

سليم ابن منى زكي وأحمد حلمي 

أنجبت الفنانة منى زكي طفلها سليم عام 2014 في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل الابن على الجنسية الأمريكية بمجرد ميلاده هناك، ويعد سليم هو الابن الثاني لمنى زكي وأحمد حلمي، حيث رزقهما الله بالابنة الأولى “لي لي” و"آخر العنقود "يونس".

 

عز الدين وزين الدين أبناء زينة

وولدت الفنانة زينة توأمها عز الدين وزين الدين في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمت الولادة في مركز طبي بالولايات المتحدة بلوس أنجلوس. 

 

تالية وآدم أبناء تامر حسني وبسمة بوسيل

ولدت تالية تامر حسني عام ٢٠١٣ في أمريكا، وهي ابنة الفنان تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل، وتعد تالية هي الابنة الكبرى لتامر وبسمة، وأعاد الثنائي التجربة في ٢٠١٨ عند إنجاب ابنهما الصغير آدم.

 

طيبة ابنة روبي والمخرج سامح عبد العزيز

في ٢٠١٥ وضعت الفنانة روبي ابنتها الأولى من زوجها المخرج سامح عبدالعزيز في الولايات المتحدة الأمريكية، وأطلقت عليها اسم "طيبة"، وحصلت الطفلة على الجنسية الأمريكية تلقائيًا بحكم ولادتها في الأراضي الأمريكية.

خديجة ابنة الفنان خالد سليم

وحرص الفنان خالد سليم أيضًا على ولادة ابنته الأولى خديجة خالد سليم في الولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك تحصل بصورة تلقائية على الجنسية الأمريكية.

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