الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

إجراءات ورسوم التنازل عن شقق سكن مصر

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إجراءات ورسوم التنازل عن شقق مشروع سكن مصر.

 

وأكدت أن الأوراق المطلوبة للتنازل كالتالي:

أصل محضر الاستلام
أصل مخالصة الشقة من البنك
- أصل التوكيلات أو وجود الطرفين
إيصال مياه حديث أو صورة كارت المياه
- استعلام عن المتنازل إليه من بنك التعمير والاسكان
- صورة بطاقة الرقم القومي

رسوم التنازل كالتالي:

5% من قيمة الشقة و14% ضريبة قيمة مضافة تحسب على مبلغ الـ5% و1% مجلس أمناء


تنازل الأقارب:

الدرجة الأولى: 0.5% رسوم تنازل + 14% ضريبة قيمة مضافة تحسب من مبلغ 0.5% + 1% مجلس أمناء


الدرجة الثانية: 1% رسوم تنازل + 14% ضريبة قيمة مضافة تحسب من مبلغ 0.5% + 1% مجلس أمناء

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  عن منح العملاء المخصص لهم وحدات سكنية، مهنية، إدارية، تجارية، وأراضٍ بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمرانية متكاملة… إلخ)، مهلة إضافية مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان لاستكمال إجراءات التنازل، وذلك تيسيرًا على المواطنين والمستثمرين.

تشمل المهلة الجديدة الوحدات والأراضي بمختلف الأنشطة، على أن يتم سداد نسب محددة للتنازل وفق المساحات المخصصة، وهي كالتالي:

الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية:

5 % للوحدات حتى 50م²

10 % للوحدات من 51 حتى 100م²

15 % للوحدات من 101 حتى 150م²

20 % للوحدات من 151 حتى 200م²

25 % للوحدات من 201 حتى 300م²

30 % للوحدات أكبر من 300م

الأراضي بمختلف الأنشطة (سكنية – تجارية – خدمية – طبية – إدارية – عمرانية متكاملة):

5% للأراضي حتى 500م²

10 % للأراضي من 501 حتى 1000م²

15 % للأراضي من 1001 حتى 2000م²

20 % للأراضي من 2001 حتى 3000م²

25 % للأراضي من 3001 حتى 4000م²

30 % للأراضي أكبر من 4000م²

وأكدت الوزارة يلتزم المتنازل والمُتنازل له بسداد المستحقات المالية المقررة.

التنازل يتم عبر الوكالات الصادرة من المكاتب الموثقة.

لا تسري التخفيضات على الأراضي الصناعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق التعمير والاسكان المجتمعات العمرانية بنك التعمير والإسكان شقق سكن مصر

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد يكتسح فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا

أتليتكو مدريد يتقدم بثلاثية على فرانكفورت بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا

توابع زلزال القمة، لاعبو الزمالك يعلنون الإضراب ويرفضون خوض التدريبات

انخفاض أم ارتفاع، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء بأسواق التجزئة

حسبة برما، فرصة أمل لمنتخب مصر للصعود لدور 16 بكأس العالم للشباب

شاهد، برومو لقاءات باسم يوسف مع الإعلامي أحمد سالم في كلمة أخيرة على ON

سحب بالقاهرة وارتفاع بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

سينما زاوية تعرض فيلم "اختيار مريم" بعد إضراب مخرجه عن الطعام

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1 – 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads