وكيل يانيك فيريرا: المدرب تلقى عرضا أوروبيا في الفترة الأخيرة وهذا موقفه

الزمالك، كشف خالد سليمان، وكيل يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك عن وصول عرض بلجيكي للمدرب البرتغالي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لا يفكر إلا في الأبيض.

فيريرا يركز في عمله

وقال خالد سليمان في تصريحات لبرنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc "فيريرا مركز في شغله وأمامه تحدي كبير ومركز في الملعب ومش مركز في أي حاجة تانية".

وأكمل: "تقييم المدرب يعود للنادي وليس للوكيل، وفيريرا يسير بشكل جيد، خسر مباراة وحيدة، ويركز في عمله ولديه عقد مستمر ولا أعتقد أنه يفكر في أي رحيل عن الزمالك".

فيريرا متفهم الأزمة المالية في الزمالك

وتابع: "في أي نادٍ من الممكن أن يحدث تأخير في المستحقات، والمدرب يتواصل مع جون إدوارد بشكل مستمر وهو متفهم قصة وجود تعثر مالي داخل الزمالك، ولديه هدف وهو عمل موسم متميز مع الزمالك وتعويضهم عن الموسم الماضي".

واستكمل: "فيريرا تلقى عرضا بلجيكيا في فترة التوقف الدولي، ولكنه لا يفكر إلا في الزمالك".

