السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وكيل يانيك فيريرا: المدرب تلقى عرضا أوروبيا في الفترة الأخيرة وهذا موقفه

يانيك فيريرا، فيتو
يانيك فيريرا، فيتو

الزمالك، كشف خالد سليمان، وكيل يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك عن وصول عرض بلجيكي للمدرب البرتغالي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لا يفكر إلا في الأبيض.

 

فيريرا يركز في عمله

وقال خالد سليمان في تصريحات لبرنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc "فيريرا مركز في شغله وأمامه تحدي كبير ومركز في الملعب ومش مركز في أي حاجة تانية".

وأكمل: "تقييم المدرب يعود للنادي وليس للوكيل، وفيريرا يسير بشكل جيد، خسر مباراة وحيدة، ويركز في عمله ولديه عقد مستمر ولا أعتقد أنه يفكر في أي رحيل عن الزمالك".

فيريرا متفهم الأزمة المالية في الزمالك

وتابع: "في أي نادٍ من الممكن أن يحدث تأخير في المستحقات، والمدرب يتواصل مع جون إدوارد بشكل مستمر وهو متفهم قصة وجود تعثر مالي داخل الزمالك، ولديه هدف وهو عمل موسم متميز مع الزمالك وتعويضهم عن الموسم الماضي".

واستكمل: "فيريرا تلقى عرضا بلجيكيا في فترة التوقف الدولي، ولكنه لا يفكر إلا في الزمالك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك يانيك فيريرا وكيل يانيك فيريرا جون إدوارد نادي الزمالك عرض بلجيكي

مواد متعلقة

فيريرا يركز على الجمل الخططية في مران الزمالك استعدادا لقمة الأهلي

فيريرا يرفع الحمل البدني في مران الزمالك استعدادًا لقمة الأهلي بالدوري

تفاصيل جلسة فيريرا مع لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي بالقمة

فيريرا يفاضل بين ثنائي الزمالك لتعويض غياب بيزيرا أمام الجونة

الأكثر قراءة

الأمن يفحص فيديو "زومبي المنوفية"

أفضل لاعب في العالم، أحمد حسن يفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب الأهلي الجديد

الشهامة لا تعرف العمر، الحاج حسن الصعيدي يرحل بطلًا في حريق مصنع المحلة

حريق ضخم يلتهم مطعما شهيرا في سوهاج

تشييع جثمان بطل التايكوندو محمود مدحت بعد مصرعه في حريق مصنع المحلة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انفصال شيماء سيف وزواج رانيا يوسف، أبرز مفاجآت حفل زفاف نجل بيومي فؤاد

تفسير رؤية الجامعة في منام العزباء وعلاقتها بنجاح العلاقات العاطفية

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

ضوابط صارمة على أصحاب المصانع المنتجة للسلع التموينية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجامعة في منام العزباء وعلاقتها بنجاح العلاقات العاطفية

من قصص القرآن الكريم، خطيئة 70 من علماء بني إسرائيل انتخبهم موسى لميقات ربه

أحاديث نبوية عن فضل الاجتماع على الطعام وفوائده

المزيد
الجريدة الرسمية
ads