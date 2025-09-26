حريق يلتهم شقة سكنية في الظاهر

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثاني في أحد العقارات السكنية بـ منطقة الظاهر، دون وقوع أي إصابات.



حريق شقة بالظاهر

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 4 طوابق فى شارع بورسعيد من شارع الظاهر بدائرة قسم شرطة الظاهر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

حريق شقة بالظاهر

وبالفحص تبين اندلاع الحريق بغرفة وجزء من بلكونة شقة بالطابق الثاني مستغلة في تخزين الأحذية إجمالي مساحتها ١٠٠ متر تقريبا والجزء المحترق علي مساحة ٢٠ متر تقريبا بعقار مكون من أربع طوابق.



وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

حريق شقة بالظاهر

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

