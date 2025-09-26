الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حجز شخص بواقعة تعاطي المخدرات بالشارع في الجيزة

حجز المتهم
حجز المتهم

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام شخص يتعاطى المخدرات في الشارع، وأمرت بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات. 

 

تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي

 

البداية كانت بعد تداول منشور بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص فى حالة عدم اتزان تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة بأحد الشوارع "غير محدد".

 

وبالتحري، ونجحت قوات الأمن في ألقى القبض على المتهم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة وكذا الشخص الظاهر بمقطع الفيديو تم ضبطه (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية)، وبمواجهته أقر بتعاطيه المواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة بعرضه علي الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات له. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة التواصل الاجتماعي الطب الشرعي المواد المخدرة تعاطي المواد المخدرة شرطة الطالبية قسم شرطة الطالبية

مواد متعلقة

عاتبه لاعتدائه على شقيقه، حبس عاطل بتهمة قتل عامل بالطالبية

الأكثر قراءة

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأهلي

حريق ضخم يلتهم مطعما شهيرا في سوهاج

المستشار القانوني للأهلي: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق

رئيس اتحاد النقابات الفنية يكشف مفاجأة بشأن استقالة أشرف زكي من منصبه (فيديو)

من هو المذيع الأمريكي تاكر كارلسون الذي حاصر نتنياهو؟

مبابي على رأس قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني

السيسي: المنطقة تمر بمنعطف خطير وأي تقدير خاطئ للأمور يقود إلى المجهول

ريال مدريد اتهمه بالفساد، من هو الإسباني أليخاندرو مونيز حكم قمة الأهلي والزمالك؟

خدمات

المزيد

ضوابط صارمة على أصحاب المصانع المنتجة للسلع التموينية وفقا للقانون

سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك.. ليفربول مع جالطة سراي.. برشلونة ضد سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث نبوية عن فضل الاجتماع على الطعام وفوائده

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

للتصدى للأفكار المتطرفة، الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads