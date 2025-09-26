حجز شخص بواقعة تعاطي المخدرات بالشارع في الجيزة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام شخص يتعاطى المخدرات في الشارع، وأمرت بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات.

تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي

البداية كانت بعد تداول منشور بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص فى حالة عدم اتزان تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة بأحد الشوارع "غير محدد".

وبالتحري، ونجحت قوات الأمن في ألقى القبض على المتهم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة وكذا الشخص الظاهر بمقطع الفيديو تم ضبطه (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية)، وبمواجهته أقر بتعاطيه المواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة بعرضه علي الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات له.

