وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يقود حملة على الأسواق التجارية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

وقاد اليوم المهندس جمال عمار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى وأحمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية وفريق العمل التابع له سالى أنور والدكتورة أمانى الجزار ووباكينام مصطفى مفتشين الادارة بحملات.

أسفرت عن تحرير محضر حيازة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وتم تحريز ومصادرة ١٠٢ عبوة مختلفة من مستحضرات التجميل، وتحرير محضر غش تجارى لإنتاج زيت طعام غير مطابق للمواصفات القياسية وتحرير محضر غش تجارى لإنتاج شاور جيل غير مطابق للمواصفات القياسية.

كما تم تحرير محضر غش تجاري لحيازة أدوات كهربائية مجهولة المصدر بعدد ٦٤ لفة سلك كهرباء أمتار وانواع مختلفة، وتحرير محضر لحيازة زيوت سيارات مجهولة المصدر وتم التحفظ علي المضبوطات الاتية ١٥ بالتة فلتر زيت داخل كل بالتة عدد ٦ كرتونة، و٤٢ بالتة فلتر زيت عدد ٦كرتونة و١٠بالتة فلتر زيت داخل كل بالتة عدد ٦ كرتونة

تحرير محضر غش تجارى وسلعة مجهولة المصدر لعدم وجود بيانات وتم التحفظ علي المضبوطات الآتية ٤١ كرتونة داخل كرتونة عدد ١٠٠ لي شيشة، وتحريرعدد ٨ محاضر إقامة أوكازيون بدون تصريح من الجهات المختصة وتحرير عدد ٦ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع بالأسواق



و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التموينية المرصودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.