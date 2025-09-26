رئيس الوزراء الباكستاني: لا بد من تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي الآن

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الجمعة، إن هناك ظلما فادحا يتعرض له الشعب الفلسطيني استمر لأكثر من 80 عاما.

رئيس وزراء باكستان يدعو لوقف الحرب بغزة



وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أن حرب الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة متواصلة والتاريخ لن يسامحنا على ما يجري هناك ويجب وقف إطلاق النار في غزة الآن.

وتابع: لا بد من تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي حالا ونرحب باعتراف العديد من الدول بدولة فلسطينية.

واستطرد: هجوم إسرائيل على الدوحة انتهاك صارخ لسيادة قطر ونتضامن مع دولة قطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.