رئيس الوزراء الباكستاني: لا بد من تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي الآن

رئيس الوزراء الباكستاني،
رئيس الوزراء الباكستاني، فيتو

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الجمعة، إن هناك ظلما فادحا يتعرض له الشعب الفلسطيني استمر لأكثر من 80 عاما.

رئيس وزراء باكستان يدعو لوقف الحرب بغزة


وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أن حرب الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة متواصلة والتاريخ لن يسامحنا على ما يجري هناك ويجب وقف إطلاق النار في غزة الآن.

وتابع: لا بد من تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي حالا ونرحب باعتراف العديد من الدول بدولة فلسطينية.

واستطرد: هجوم إسرائيل على الدوحة انتهاك صارخ لسيادة قطر ونتضامن مع دولة قطر.

