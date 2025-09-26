الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي: لا نتآمر على أحد والشعب المصري مسالم بطبعه

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لا تتآمر على أحد، وأن الشعب المصري مسالم بطبعه، لكنه عصيٌّ على الإيذاء، وأنه لن يتمكن أحد من إلحاق الأذي بمصر.


وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية داخل القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، منذ فجر اليوم، حيث أدى الرئيس صلاة الفجر مع الطلاب، كما تابع الرئيس  الأنشطة التدريبية لهم

