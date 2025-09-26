بعد إعلان زواجها، سبب غريب لانفصال رانيا يوسف ومحمد مختار وعدة أشهر جمعتها برجل أعمال شهير

تُعتبر رانيا يوسف واحدة من أبرز الفنانات المثيرات للجدل، سواء على الصعيد الفني أو الشخصي، حيث تثير ضجة بتصريحاتها الجريئة ومظهرها اللافت في الفعاليات الفنية، فضلًا عن تصريحاتها المثيرة في اللقاءات التلفزيونية.

أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن زواجها من المخرج أحمد جمال، وذلك بعد ظهورهما معًا للمرة الأولى مساء الخميس 25 سبتمبر 2025، خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد.

في هذا السياق، أكدت “رانيا” في تصريحات لـبرنامج ET بالعربي، على زواجها، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوصول الثنائي إلى الحفل وهما يمسكان بأيدي بعضهما، قبل أن تتوقف رانيا يوسف لالتقاط الصور مع محبيها وسط ترحيب الحضور.

تزوجت رانيا يوسف للمرة الأولى من المنتج محمد مختار واستمر زواجهما من 2000 إلى 2011 وأنجبت منه ابنتيها نانسي وياسمين، وأكدت في تصريحات لها أنه لا ينفق علي ابنتيهما.

زيجات رانيا يوسف

أما الزيجة الثانية فتزوجت رانيا يوسف من رجل الأعمال كريم الشبراوي عام 2012، ولم يستمر الزواج إلا عدة أشهر قليلة.

كما تزوجت أيضا رانيا يوسف من رجل الأعمال طارق عزب، واستمر زواجهما من 2013 إلى 2018 ثم انفصلا وأستمرت علاقة الصداقة والود بينهما.

