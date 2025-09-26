انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان سيدة قتلها زوجها في الدقهلية

أمرت نيابة بلقاس في محافظة الدقهلية، بنقل جثمان الزوجة التي تخلص منها زوجها بمدينة بلقاس، لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وإجراء تقرير الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

إجراء تقرير الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام السيد ص.ال.، 45 سنة، عامل، مقيم بعزبة جاد بمدينة بلقاس، بتسليم نفسه بديوان مركز الشرطة، وهو في حالة انهيار، وأكد للضباط قتله لزوجته وترك جثتها داخل منزل الزوجية.

الضحية عاملة بمصنع

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة “ رباب إبراهيم”، 41 سنة، عاملة بمصنع، مسجاة على السرير بغرفة النوم، وبها عدة طعنات وبجوارها سكين مطبخ عليه آثار دماء، ما يشير إلى أنه سلاح الجريمة.



حيث أقدم عامل على قتل زوجته على فراش الزوجية داخل منزله في عزبة جاد أمارة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافات زوجية متكررة ورفضها المتكرر لمعاشرته، ودخل في موجة بكاء هستيري وسلم نفسه لرجال الشرطة.

عامل يسلم نفسه بعد قتل زوجته

وكان ضباط مركز شرطة بلقاس قد فوجئوا بدخول الزوج في حالة انهيار، معترفًا بارتكاب الجريمة وترك جثة زوجته داخل المنزل.

الجثة على فراش الزوجية وبجوارها سلاح الجريمة

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، حيث عُثر على جثة سيدة، مسجاة على السرير بغرفة النوم، وبجوارها سكين مطبخ عليه آثار دماء.



وأكد الزوج في اعترافاته أن خلافات زوجية متكررة وشكه في سلوكها لرفضها المتكرر المعاشرة الزوجية، كانت السبب وراء الحادث، موضحًا أن مشادة وقعت بينه وبين زوجته دفعته للاعتداء عليها بسكين، ليسدد لها عدة طعنات أودت بحياتها.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُحيل الزوج إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

