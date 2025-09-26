تطورات تجديد عقد سافينيو مع السيتي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن اتفاق نادي مانشستر سيتي على تمديد عقد سافينيو.

ووفقًا لشبكة ذا أثلتيك البريطانية، فإن سافينيو اقترب من تمديد عقده مع مانشستر سيتي لمدة موسمين مقبلين حتى يونيو 2029.

ويمتد عقد سافينيو مع مانشستر سيتي حتى يونيو 2029.

وتستمر المفاوضات بين مانشستر سيتي وممثلي اللاعب؛ من أجل الاتفاق على تمديد العقد.

ورفض مانشستر سيتي رحيل سافينيو إلى توتنام، في الصيف الماضي على الرغم من موافقة اللاعب على الانتقال إلى النادي اللندني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.