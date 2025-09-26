الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تطورات تجديد عقد سافينيو مع السيتي

سافينيو
سافينيو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن اتفاق نادي مانشستر سيتي على تمديد عقد سافينيو.

ووفقًا لشبكة ذا أثلتيك البريطانية، فإن سافينيو اقترب من تمديد عقده مع مانشستر سيتي لمدة موسمين مقبلين حتى يونيو 2029.

ويمتد عقد سافينيو مع مانشستر سيتي حتى يونيو 2029.

وتستمر المفاوضات بين مانشستر سيتي وممثلي اللاعب؛ من أجل الاتفاق على تمديد العقد.

ورفض  مانشستر سيتي رحيل سافينيو إلى توتنام، في الصيف الماضي على الرغم من موافقة اللاعب على الانتقال إلى النادي اللندني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سافينيو مانشستر سيتي أخبار مانشستر سيتي

مواد متعلقة

كأس الرابطة الإنجليزية، مانشستر سيتي يتقدم بهدف أمام هدرسفيلد تاون في الشوط الأول

موعد مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد في كأس كاراباو والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و37 مصابًا

لأول مرة منذ أسبوع، انخفاض في أسعار الطماطم اليوم الجمعة بالأسواق

السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ويؤدي صلاة الفجر مع الطلاب

عمر جابر يعود لتشكيل الزمالك الأساسي أمام الأهلي في مباراة القمة

وزير العمل يكلف بإعداد تقرير عاجل بشأن حريق مصنع المحلة

رانيا يوسف تعلن زواجها من المخرج أحمد جمال

11 قرارا جمهوريًا مهمًا وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار قيادات الدولة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، بنو إسرائيل يعبدون العجل بعد نجاتهم من الغرق

ما حكم قراءة سورتي السجدة والإنسان كل جمعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads