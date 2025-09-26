استمرار مبادرة "تمكين" لدعم الفئات الأكثر احتياجا بقرية كفر بلشاي بالغربية

استمرت مبادرة " تمكين"- التي أطلقت بالشراكة بين وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي و"صناع الخير" وبنك مصر-، في فعالياتها في المحطة الثامنة، وذلك بقرية كفر بلشاي بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وشهدت فعاليات المبادرة في قرية كفر بلشاي بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، تنظيم تدريبات متخصصة في الحرف التراثية مثل الديكوباج والتطريز، وتدريبات عملية في الحرف المهنية كالسباكة والكهرباء، كما حرص بنك مصر، الشريك الاستراتيجي للمبادرة، على تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية التي تدعم جهود الشمول المالي والتحول الرقمي داخل القرية، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية المقدمة من بنك مصر.

وشملت الخدمات المصرفية إصدار كروت "ميزة"، وفتح حسابات بنكية، وتفعيل المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى إتاحة قروض المشروعات الصغيرة، بما يسهم في تمكين المستفيدين من بدء مشروعات مدرة للدخل وتحسين مستويات معيشتهم، كما تضمنت الأنشطة تنظيم قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون، قدمت خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة للأهالي، إلى جانب برامج دورات ريادة الأعمال والشمول المالي والتحول الرقمي، وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من فعاليات المحطة الثامنة بقرية كفر بلشاي بمركز كفر الزيات نحو 2090 مواطنًا من أبناء القرية وواصلت المبادرة فعالياتها على مدار اليومين بقرية كفر بلشاي، ضمن خطتها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين داخل القرى الأكثر احتياجًا.

جدير بالذكر أن مبادرة "تمكين" تعد إحدى المبادرات الاستراتيجية الرائدة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تركز على تدريب ورفع كفاءة السيدات تمهيدًا لحصولهن على مشروعات مدرة للدخل، وتدريبات على الحرف التراثية والمهنية، إلى جانب برامج دورات ريادة الأعمال والشمول المالي والتحول الرقمي، وتستهدف المبادرة تغطية 100 قرية سنويًا، بإجمالي يتراوح ما بين 3000 إلى 3500 مستفيد في القرية الواحدة، بما يحقق نقلة نوعية في حياة المستفيدين ويدعم جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030.

