الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير المالية: نستهدف تعزيز التعاون مع ألمانيا في مختلف المجالات

جانب من المشاركات
جانب من المشاركات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، موضحًا أن مصر لديها فرص كبيرة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة اقتصادية تتميز بالتكامل والاستدامة خلال المرحلة المقبلة.

 

جاء ذلك خلال لقاءه مع كاوه منصوري، وزير الاقتصاد بـ «فرانكفورت هسة» بألمانيا، على هامش ملتقى الأعمال المصرى الألماني الذى تنظمه الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، حيث أكد على أن التكامل الاقتصادى بين مصر وألمانيا يشمل تعزيز التبادل التجارى والاستثمارى والعلمى وتبادل الخبرات والمهارات.

وقال الوزير: إننا لمسنا رغبة حقيقية لدى الشركات الألمانية بدراسة السوق المصرية والاستثمار بها وتوسيع الأنشطة القائمة فى مصر، وإننا مستمرون في مسار الإصلاح ودفع تنافسية الاقتصاد المصرى وتحفيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستثمارات الخاصة أحمد كجوك وزير المالية أحمد كجوك وزير أحمد كجوك التبادل التجاري والاستثماري الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة

الأكثر قراءة

السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ويؤدي صلاة الفجر مع الطلاب

جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و37 مصابًا

الصحة: 8 حالات وفاة و35 مصابا حصيلة أولية لضحايا حريق مصنع الملابس بالمحلة

سعر جرام الفضة صباح اليوم الجمعة فى مصر

فيريرا يستقر على ظهير أيسر الزمالك أمام الأهلي

الأهلي يدعو الجمعية العمومية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل

أسعار الخضار اليوم، وقف جنون الطماطم وارتفاع 4 أصناف منها البامية

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والأحزان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads