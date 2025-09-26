وزير المالية: نستهدف تعزيز التعاون مع ألمانيا في مختلف المجالات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، موضحًا أن مصر لديها فرص كبيرة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة اقتصادية تتميز بالتكامل والاستدامة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع كاوه منصوري، وزير الاقتصاد بـ «فرانكفورت هسة» بألمانيا، على هامش ملتقى الأعمال المصرى الألماني الذى تنظمه الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، حيث أكد على أن التكامل الاقتصادى بين مصر وألمانيا يشمل تعزيز التبادل التجارى والاستثمارى والعلمى وتبادل الخبرات والمهارات.

وقال الوزير: إننا لمسنا رغبة حقيقية لدى الشركات الألمانية بدراسة السوق المصرية والاستثمار بها وتوسيع الأنشطة القائمة فى مصر، وإننا مستمرون في مسار الإصلاح ودفع تنافسية الاقتصاد المصرى وتحفيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

