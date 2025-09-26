الجمعة 26 سبتمبر 2025
محافظات

ارتفاع ضحايا انهيار مصنع بسبب انفجار الغلاية بالمحلة إلى 5 وفيات و25 مصابا (صور)

مصرع 5 وإصابة 25
مصرع 5 وإصابة 25 في انهيار مصنع بالمحلة

 شهدت المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية فجر اليوم، حادثًا مأساويًا عقب اندلاع حريق وانفجار غلاية هائل داخل مصنع "البشبيشي"، ما أسفر عن مصرع 5 وإصابة 25 آخرين، بالإضافة إلى انهيار أجزاء كبيرة من المبنى.

محافظ الغربية يصطحب السفير الفرنسي في جولة بمسجد السيد البدوي

حريق هائل بقاعة أفراح بطريق "طنطا – المحلة" والدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة

 انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع الحريق ودُفعت بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمصانع والمباني المجاورة، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام والقصر لتلقي الإسعافات اللازمة.

 وتواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية والنيابة العامة التحقيق في ملابسات الواقعة وأسباب اندلاع الحريق.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية.

