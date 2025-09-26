ارتفاع ضحايا انهيار مصنع بسبب انفجار الغلاية بالمحلة إلى 5 وفيات و25 مصابا (صور)

شهدت المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية فجر اليوم، حادثًا مأساويًا عقب اندلاع حريق وانفجار غلاية هائل داخل مصنع "البشبيشي"، ما أسفر عن مصرع 5 وإصابة 25 آخرين، بالإضافة إلى انهيار أجزاء كبيرة من المبنى.

انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع الحريق ودُفعت بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمصانع والمباني المجاورة، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام والقصر لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية والنيابة العامة التحقيق في ملابسات الواقعة وأسباب اندلاع الحريق.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية.

