عبد الباسط لـ"المرتل" و5 عمالقة لـ"المجود"، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الجمعة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات المصحف المرتل

تلاوات المصحف المرتل – الشيخ عبد الباسط عبد الصمد (حفص)

06:00 صباحًا – ما تيسر من سور فاطر – يس – الصافات (مدة 25 دقيقة)

08:55 صباحًا – ما تيسر من سورتي الصافات – ص (26 دقيقة)

10:42 صباحًا – ما تيسر من سورتي ص – الزمر (28 دقيقة)

21:30 مساءً – ما تيسر من سورتي الزمر – غافر (30 دقيقة)

01:00 بعد منتصف الليل – ما تيسر من سورتي غافر – فصلت (28 دقيقة)

02:57 بعد منتصف الليل – ما تيسر من سور فصلت – الشورى – أول الزخرف (29 دقيقة)

03:30 قبل الفجر – ما تيسر من سورتي الزخرف – الدخان (27 دقيقة)

فقرة المصحف المرتل – الشيخ محمود خليل الحصري (رواية الدوري)

19:12 مساءً – من آية 12 سورة المجادلة إلى سورة الحشر حتى الآية 9 سورة الممتحنة

(تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف) – (29 دقيقة)

فقرة المصحف المرتل – الشيخ عبد الباسط عبد الصمد (رواية ورش)

20:59 مساءً – من سورة الرحمن حتى الآية 74 من سورة الواقعة

(تسبقها تقدمة د. عبد الكريم صالح) – (21 دقيقة)

سورة الكهف 10:00 صباحًا – سورة الكهف كاملة مرتلة (رواية حفص) – الشيخ محمود خليل الحصري

تلاوات القرآن المجود – يوم الجمعة

08:00 صباحًا – الشيخ محمد محمود الطبلاوي – ما تيسر من سورتي الفتح – الحاقة (30 دقيقة)

18:02 المغرب – الشيخ عبد العزيز علي فرج – ما تيسر من سورة مريم (43 دقيقة)

23:17 مساءً – الشيخ مصطفى إسماعيل – ما تيسر من سورة الرعد (45 دقيقة)

00:24 بعد منتصف الليل – الشيخ محمد عبد العزيز حصان – ما تيسر من سورتي الأحقاف – محمد (44 دقيقة)

04:02 قبل الفجر – الشيخ محمود محمد رمضان – ما تيسر من سورتي الواقعة – الحديد (30 دقيقة)

