أخبار مصر

الأرصاد تحذر سكان جنوب الصعيد والبحر الأحمر من هذه الظاهرة الجوية

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة على هذه المدن، حالة الطقس غدا الجمعة

انخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم

 

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء. 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.   

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.  

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  31

درجة الحرارة الصغرى: 22

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 22

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 20

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 24.

