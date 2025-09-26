الجمعة 26 سبتمبر 2025
رياضة

الأرجنتيني داريو هيريرا حكما لمصر واليابان في كأس العالم للشباب بتشيلي

الحكم الأرجنتيني
الحكم الأرجنتيني ماريو هيريرا، فيتو

كأس العالم للشباب، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تعيين طاقم تحكيم أرجنتيني لإدارة لقاء منتخبي شباب مصر واليابان ضمن الجولة الافتتاحية بمنافسات كأس العالم للشباب، التي تنطلق فعالياتها في دولة تشيلي، خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبلين.

 

طاقم حكام لقاء مصر واليابان في مونديال تشيلي

مباراة منتخب مصر للشباب أمام منتخب اليابان يديرها الأرجنتيني دادريو هيريرا حكمًا للساحة، ويعاونه كل من نافارو كريستيان مساعد أول وسافوراني خوسيه مساعد ثاني وبينهيرو جواو حكما رابعا والبرتغالي يسوع برونو حكم احتياطي.

 

موعد مباراة شباب مصر واليابان

ومن المقرر إقامة مباراة منتخب مصر الشباب أمام اليابان غدًا السبت 27 سبتمبر الجاري على إستاد خوليو مارتينيز برادانوس بالعاصمة سانتياجو في افتتاح منافسات المجموعة الأولى للبطولة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

 

السيرة الذاتية للحكم دادريو هيريرا

ويعتبر الحكم الأرجنتيني داريو هيريرا، دوليا منذ 2015، وقاد الأرجنتيني مباراةً للنصر وأخرى للهلال السعودي، ضمن الموسم المنتهي من الدوري  السعودي.

وسبق له إدارة القمة الكروية الكبرى، في بلاده، بين فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت.

وقاد هيريرا، البالغ من العمر 39 عامًا، 437 مباراةً في مسيرته، بينها 196 لحساب الدوري الأرجنتيني و36 لحساب بطولة كوبا ليبرتادورس لأندية أمريكا الجنوبية.

