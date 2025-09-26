ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يسمح بحكم الإعدام في العاصمة واشنطن

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أمرًا تنفيذيًّا يسمح بتنفيذ حكم الإعدام في العاصمة واشنطن.

🚨 BREAKING: By stroke of pen, President Trump institutes the DEATH PENALTY across all of Washington, D.C. for murderers, via US Attorney Jeanine Pirro and Attorney General Pam Bondi. pic.twitter.com/b3Bw5a0L8d — ULTRAMAGA 🇺🇸 TRUMP🇺🇸2028 (@WilliamAlbrech) September 25, 2025

ويلزم أمر ترامب المدعين العامين في واشنطن العاصمة بالسعي إلى تطبيق عقوبة الإعدام في القضايا التي تستوجب ذلك.



