الجمعة 26 سبتمبر 2025
خارج الحدود

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يسمح بحكم الإعدام في العاصمة واشنطن

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أمرًا تنفيذيًّا يسمح بتنفيذ حكم الإعدام في العاصمة واشنطن.

ويلزم أمر ترامب المدعين العامين في واشنطن العاصمة بالسعي إلى تطبيق عقوبة الإعدام في القضايا التي تستوجب ذلك.
 

