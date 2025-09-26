كيف يحمي القانون الأمومة في بيئة العمل؟

منذ عقود، ظل ملف حقوق الأمهات العاملات حاضرًا على طاولة النقاشات البرلمانية، لكنه لم يصل إلى صياغة متكاملة إلا مع التعديلات الأخيرة في قانون العمل، التي وُصفت بأنها الأكثر جرأة في محاولة لرد الاعتبار للأمومة داخل سوق العمل المصري.

حقوق المرأة العاملة

القانون الجديد خصّص عدة مواد لتوسيع دائرة الحقوق. المادة 90 مثلًا نصّت على منح العاملة إجازة وضع مدتها أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، على أن تشمل شهرين بعد الوضع، وهو توسع عن النصوص السابقة التي كانت تمنح مددًا أقصر.

كما ألزمت المادة نفسها صاحب العمل بدفع الأجر كاملًا خلال فترة الإجازة، بما يعكس اعترافًا قانونيًا بحق الأم في رعاية مولودها دون فقدان مصدر دخلها.

وفي خطوة لافتة، نصت المادة 96 على إلزام كل صاحب عمل يستخدم مئة عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع حضانة قريبة لرعاية أطفال العاملات، وهو ما يعالج إحدى أعمق الأزمات التي كانت تواجه الأمهات لسنوات طويلة: غياب مكان آمن لأطفالهن أثناء ساعات العمل. هذه المادة، لو طُبقت بصرامة، ستُحدث فارقًا كبيرًا في قدرة الأمهات على الاستمرار في سوق العمل دون ضغط نفسي أو اجتماعي.

ثغرات حقوق المرأة في القانون الجديد

لكن أين تكمن المشكلة؟ كثير من الخبراء يحذرون من أن الفجوة لا تزال قائمة بين النصوص والتطبيق.

وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص تحديدًا قد يتحايلون على هذه الالتزامات، إما بالتهرب من إنشاء حضانات أو بعدم الاعتراف الكامل بحقوق الإجازة المدفوعة. وهنا تبرز أهمية المادة 247 التي أعطت مفتشي العمل سلطة الرقابة وتوقيع الجزاءات على المخالفين، لكنها في الوقت نفسه بحاجة إلى جهاز إداري أكثر قوة حتى تصبح فاعلة.

وتضغط منظمات المجتمع المدني التي طالبت بمواءمة قانون العمل مع الدستور الذي ينص في مادته الـ 11 على حماية المرأة وتمكينها في المجالين العام والخاص.

في النهاية، يبقى السؤال مطروحًا: هل تنجح هذه النصوص الجديدة في تغيير حياة الأمهات العاملات؟ الإجابة تتوقف على قوة الرقابة، وعلى وعي أصحاب الأعمال بأن تمكين المرأة ليس كلفة إضافية، بل استثمار في استقرار المجتمع وسوق العمل معًا.

