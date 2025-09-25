خلال اجتماعه بإدارة العلاج، نقيب المحامين يشدد على الرقابة ومتابعة التعاقدات الطبية

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع إدارة العلاج بالنقابة العامة.

مشروع علاج المحامين

وشدد خلال اللقاء على ضرورة إحكام الرقابة على خطابات العلاج والتحاليل والأشعة، ومتابعة الخدمة الطبية التي تقدمها المستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة للمحامين، والتأكد من التزامها ببنود التعاقد.



وأكد علام أنه يعمل على تطوير منظومة العلاج داخل النقابة، مشيرًا إلى توجيهاته المستمرة بإجراء مراجعة دورية للتعاقدات مع المعامل ومراكز الأشعة بما يحقق مصلحة المحامين وأسرهم.



حضر الاجتماع محمود الداخلي الأمين العام للنقابة، وناصر العمري، والسيد جابر، ومحمود تفاحة أعضاء مجلس النقابة العامة

