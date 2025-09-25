وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق بنيويورك

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر الأردن والعراق، حيث ضم أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية العراق، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥.

ضرورة مواصلة ترجمة الإرادة السياسية إلى مشروعات عملية وملموسة على الأرض

أكد الوزير عبد العاطي خلال الاجتماع الأهمية البالغة لآلية التعاون الثلاثي باعتبارها إطارا استراتيجيا للتكامل الإقليمي، مشيرا إلى أنها تتيح الاستفادة من المقومات البشرية والاقتصادية للدول الثلاث بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبها. وشدد على ضرورة مواصلة ترجمة الإرادة السياسية إلى مشروعات عملية وملموسة على الأرض، وخاصة في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والربط الكهربائي والزراعة والنقل.

دعم التنمية وتعزيز العمل العربي المشترك

وأوضح وزير الخارجية أن هناك حرصا على متابعة نتائج أعمال اللجان الفنية المنبثقة عن الآلية، والعمل على تدشين مرحلة جديدة من التعاون الثلاثي تفتح آفاقا أرحب للشراكة الممتدة بين الدول الثلاث، بما يسهم في دعم التنمية وتعزيز العمل العربي المشترك.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية، محذرا من التبعات الإنسانية الكارثية للتصعيد الإسرائيلي وما يصاحبه من محاولات ممنهجة للتهجير والتجويع. وأكد الوزير عبد العاطي على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعمليات العسكرية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع مواصلة الحشد الدولي دعما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخطة إعادة إعمار غزة.

دعم مسار آلية التعاون الثلاثي

واختتم الوزير عبد العاطي بالتشديد على التزام مصر بمواصلة دعم مسار آلية التعاون الثلاثي، وضمان دورية انعقاد اجتماعاتها بما يعزز المصالح المشتركة لمصر والأردن والعراق، ويخدم قضايا الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

