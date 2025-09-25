"الوقاية من الموت المفاجئ للاعبين" ورشة عمل في الجبلاية

نظمت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، ورشة عمل ظهر اليوم الخميس، بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، بعنوان "الوقاية من الموت المفاجئ".

وتأتى هذه الورشة ضمن المرحلة الثانية من سلسلة ورش طبية، تهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الطبية، حيث تضمنت شرحًا مفصلًا عن كيفية التعامل مع التوقف القلبى المفاجئ للاعبى كرة القدم وأهمية استخدام أجهزة إزالة الرجفان الأذيني والإنعاش القلبي الرئوى عالي الكفاءة، حال تعرض أي لاعب للإصابة بالمنتخبات الوطنية والأندية.

وشهدت الورشة حضور كافة الأجهزة الطبية للمنتخبات الوطنية، إلى جانب رؤساء الأجهزة الطبية لأندية الدوري المصرى وقطاعات الناشئين، فى إطار رفع كفاءة الأطقم الطبية، وضمان حماية اللاعبين صحيًا خلال التدريبات والمباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.