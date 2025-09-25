الخميس 25 سبتمبر 2025
رياضة

"الوقاية من الموت المفاجئ للاعبين" ورشة عمل في الجبلاية

ورشة عمل للأجهزة
ورشة عمل للأجهزة الطبية "للوقاية من الموت المفاجئ للاعبين

نظمت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، ورشة عمل ظهر اليوم الخميس، بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، بعنوان "الوقاية من الموت المفاجئ".

 وتأتى هذه الورشة ضمن المرحلة الثانية من سلسلة ورش طبية، تهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الطبية، حيث تضمنت شرحًا مفصلًا عن كيفية التعامل مع التوقف القلبى المفاجئ للاعبى كرة القدم وأهمية استخدام أجهزة إزالة الرجفان الأذيني والإنعاش القلبي الرئوى عالي الكفاءة، حال تعرض أي لاعب للإصابة بالمنتخبات الوطنية والأندية.

 

وشهدت الورشة حضور كافة الأجهزة الطبية للمنتخبات الوطنية، إلى جانب رؤساء الأجهزة الطبية لأندية الدوري المصرى وقطاعات الناشئين، فى إطار رفع كفاءة الأطقم الطبية، وضمان حماية اللاعبين صحيًا خلال التدريبات والمباريات.

الجريدة الرسمية
