اقتصاد

السفير الدنماركي: نعتز بالعلاقات مع مصر ونسعى لتنمية الشراكات بين البلدين

لقاء وزير التخطيط
لقاء وزير التخطيط مع سفير الدنمارك بالقاهرة

أكد لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات التي تربطها بمصر، مشيرا إلى أن التعاون في المرحلة المقبلة سيركز على تعزيز الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية في البلدين بما يسهم في تنمية الشراكة الثنائية.

العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والدنمارك

جاء ذلك خلال استقبال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة السفير لارس بو مولر، لسفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والدنمارك، وبما يعكس حرص الجانبين على دعم الشراكات الاقتصادية والثقافية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

توسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية

وأوضح أن بلاده تتطلع إلى عقد المزيد من اللقاءات رفيعة المستوى مع مصر خلال الفترة القادمة، بما في ذلك زيارات متبادلة على مستوى كبار المسؤولين، من أجل وضع أطر عملية للتعاون وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات.

