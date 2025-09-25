الأنبا بيشوي يدشن أواني خدمة وأيقونات بكنيسة في إيبارشية أسوان

صلى نيافة الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها القداس الإلهي، بكنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجايبي والقديس البابا كيرلس السادس بأسوان.

وخلال صلوات القداس دشن نيافة الأنبا بيشوي بعض أواني الخدمة والأيقونات القبطية، وسط حضور آباء الكنيسة وعدد كبير من الشمامسة وشعب الكنيسة.

البابا تواضروس: الكنيسة القبطية وطنية وحاضرة دائما في خدمة الوطن

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي كنيسة وطنية بامتياز، وأنها على امتداد تاريخها كانت حاضرة في الحركة الوطنية، كما أنها مشغولة دائمًا بخدمة وصيانة وحماية الوطن. جاء ذلك خلال زيارته لكنيسة الشهيد مار جرجس بالقللي، حيث أعرب قداسته عن سعادته بوجوده في الكنيسة واصفًا إياها بأنها كنيسة غزيرة في تاريخها وآبائها وأبنائها وإصداراتها.

وأشار قداسته إلى أن الملامح العامة لكنيسة مارجرجس القللي تشبه إلى حد كبير كنيسة الملاك بدمنهور التي تربى فيها، موضحًا أن الكنيستين تعكسان بوضوح روح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. كما أثنى على الشعار الذي حمله الفيلم الوثائقي المعروض خلال الزيارة بعنوان "تاريخ إيمان وطنية"، مؤكدًا أنه يجسد بدقة مكانة الكنيسة عبر العصور ودورها في حفظ الإيمان وتسليمه من جيل إلى جيل.

وكان قداسة البابا تواضروس قد استُقبل من فريق كشافة الكنيسة بالموسيقى المميزة، كما التقطت له صور تذكارية مع الكشافة والعمال ومجلس الكنيسة، بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، الذي رحب بقداسته مؤكدًا أن أعماله طوال ثلاثة عشر عامًا اتسمت بالنجاح وأن ثمار الروح القدس واضحة فيه.

وتضمن برنامج الزيارة عرض فيلم وثائقي عن تاريخ الكنيسة بعنوان "العلية.. تاريخ إيمان وطنية"، أعقبه ترانيم لكورال الشباب، وكلمات ترحيب من القمص أبرآم نسيم أقدم كهنة الكنيسة، إضافة إلى شرح بتقنية "360" قدمه القس إسحق كمال لمعالم الكنيسة، الذي أشاد خلاله بالعلاقات الطيبة التي تجمعهم بالكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية في المنطقة، وكذلك بروح التعاون مع الجيران المسلمين في الإعداد للزيارة.

وفي ختام اللقاء بارك قداسة البابا الحاضرين ووزع عليهم هدايا تذكارية، وسط أجواء من المحبة والبهجة الروحية.

