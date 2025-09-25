موعد قرعة كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس، مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في نسختها الحالية بموسم 2025-2026.

وشهد دور الـ32 للبطولة بعض المفاجآت، كان أبرزها خروج نيوم على يد الحزم، فيما فشل الاتفاق والفيحاء في التأهل، كونهما من الأبطال السابقين للبطولة.

وستكون قرعة خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم غير موجهة، حيث أنه ربما نجد كلاسيكو مرتقب بين رباعي دوري روشن الكبار في دور الـ 16 من بطولة كأس الملك.

موعد قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

وتقام مراسم القرعة اليوم الخميس، عند الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 4 مساءً بتوقيت أبوظبي، في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم.

القنوات الناقلة لقرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

يمكن للمتابعين مشاهدة قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عبر مجموعة قنوات "ثمانية" التي تملك حقوق البث بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الأندية المتأهلة لدور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين

الأهلي

الباطن

الأخدود

التعاون

الخلود

الخليج

الشباب

الهلال

الحزم

النجمة

الزلفي

النصر

الاتحاد

الرياض

الفتح

القادسية

وتشهد مرحلة دور الـ16 وجود 6 أبطال سابقين، هم: الأهلي (البطل التاريخي)، واتحاد جدة (حامل اللقب)، إلى جانب الهلال والنصر والشباب والتعاون.

ويبلغ إجمالي عدد الألقاب التي حققتها الأندية الستة بين المتأهلين، 44 لقبا، وبالتأكيد نصيب الأسد للكبار، خاصة الأهلي الذي توج 13 مرة بالبطولة.

كان آخر مرة حصد فيها "الراقي" اللقب كان عام 2016، يليه الهلال 11 لقبا، ثم اتحاد جدة 10 ألقاب، والنصر 6.

