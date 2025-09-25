الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الإسكندرية تستعد لموسم الأمطار، تنفيذ خطط الصيانة الدورية ورفع درجة الجاهزية للتعامل مع بلاغات المواطنين

اللواء محمود نافع
اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي

عقد اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة، لمناقشة خطط واستعدادات استقبال موسم الأمطار والنوات.

هل الحلقة الخامسة كانت الأخيرة من حكاية نور مكسور؟

تنويه هام من وزارة العمل بشأن استخراج تأشيرة السفر إلى إيطاليا

وشدد اللواء "محمود نافع" على ضرورة رفع درجة الجاهزية بكافة المحطات والشبكات والالتزام بتنفيذ خطط التطهير والصيانة الدورية، مع التأكد من كفاءة المعدات والسيارات والأطقم الفنية للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

كما أكد نافع أهمية التنسيق المستمر مع محافظة الإسكندرية والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة وتقليل الآثار الناجمة عن النوات، موجهًا بمتابعة غرف العمليات على مدار الساعة وتكثيف الجهود الميدانية للتعامل مع أي طارئ في حينه.

وأوضح أن الشركة تضع خطة متكاملة تعتمد على الانتشار السريع للمعدات في النقاط الساخنة، والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة من المواطنين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بكفاءة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة خلال موسم الشتاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء محمود نافع بالاسكندرية الصرف الصحي

مواد متعلقة

مدحت شلبي يثير الجدل بتصريحات نارية عن الخطيب: "الصحة قبل الكرسي"

هل الحلقة الخامسة كانت الأخيرة من حكاية نور مكسور؟

تنويه هام من وزارة العمل بشأن استخراج تأشيرة السفر إلى إيطاليا

الأكثر قراءة

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

تأشيرة الخطيب إلى أمريكا بعد هجوم مدحت شلبي (صورة)

بعد خطابه عن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، علاء مبارك يوجه رسالة إلى ملك الأردن

أول تحرك قضائي من الأهلي ضد مدحت شلبي بعد هجومه على الخطيب

قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضٍ وعقارات لتطوير الطريق الدولي الساحلي

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

عناق حار بين بدر عبد العاطي وهاكان فيدان يثير الجدل، والنشطاء: رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الخميس بالأسواق

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم (آخر تحديث)

سعر جرام الفضة في مصر اليوم الخميس 25-9-2025 (تحديث لحظي)

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 25-9-2025 بالصاغة

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ»، الشيخ سيد طنطاوي يوضح معجزة تعاقب الأيام

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها ببشرى طيبة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads