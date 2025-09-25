الإسكندرية تستعد لموسم الأمطار، تنفيذ خطط الصيانة الدورية ورفع درجة الجاهزية للتعامل مع بلاغات المواطنين

عقد اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة، لمناقشة خطط واستعدادات استقبال موسم الأمطار والنوات.

وشدد اللواء "محمود نافع" على ضرورة رفع درجة الجاهزية بكافة المحطات والشبكات والالتزام بتنفيذ خطط التطهير والصيانة الدورية، مع التأكد من كفاءة المعدات والسيارات والأطقم الفنية للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

كما أكد نافع أهمية التنسيق المستمر مع محافظة الإسكندرية والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة وتقليل الآثار الناجمة عن النوات، موجهًا بمتابعة غرف العمليات على مدار الساعة وتكثيف الجهود الميدانية للتعامل مع أي طارئ في حينه.

وأوضح أن الشركة تضع خطة متكاملة تعتمد على الانتشار السريع للمعدات في النقاط الساخنة، والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة من المواطنين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بكفاءة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة خلال موسم الشتاء.

